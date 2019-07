CorSport | Ritratto di Maxi Lovera | osservato dal Napoli A 11 anni aveva già un

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Alpiace. Il giocatore, appena 20enne, è già stato ai Mondiali del 2018 con l’under 20 dell’Argentina. Esperienza finita male ma che perè stata un sogno. Il Corriere dello Sport oggi racconta la sua storia. È centrocampista attaccante esterno, alto 1,68. Il suo idolo è Messi, anche se gioca nel Rosario Central e la pulce tifa l’altra squadra della città, il Newell’s Old Boys, dove giocò prima di partire per la Spagna. È nato a Laguna Blanca, nel nord dell’Argentina, nella provincia di Formosa, il 9 marzo 1999. A 11partì con la famiglia verso Rosario e andò a giocare prima al Tiro Federal e poi al Rosario Central.già un procuratore e “sapeva che il suo futuro era su un campo di calcio”. Con il Rosario ha debuttato in prima squadra il 3 maggio 2016, contro il Gimnasia y Esgrima La Plata. Il primo contratto da professionista lo ha firmato il 22 ...

