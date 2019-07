Battesimo di Archie L’omaggio di Harry e Meghan a Lady Diana

Meghan in bianco al Battesimo di Archie. Ma Kate è la più bella : Una cerimonia blindatissima, alla presenza di pochi familiari e amici strettissimi, ma che non poteva non essere in qualche modo condivisa con i tantissimi fan della Royal Family, che attendevano questo giorno per gioire del battesimo del piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, l’ultimo arrivato di casa reale. Le prime foto del battesimo di Archie sono state pubblicate sul profilo Instagram ufficiale dei duchi di Sussex. La prima è la ...

Finalmente Archie! Il figlio di Harry e Meghan si mostra al mondo nel giorno del suo Battesimo : Dopo le roventi polemiche sull'aver lasciato fuori stampa e fan, Harry e Meghan postano sul loro profilo due foto del battesimo del piccolo Archie, mostrando così al mondo per la prima volta il suo volto. Harry e Meghan Finalmente regalano un piccolo assaggio del battesimo a porte chiuse di Archie. Sul loro profilo ufficiale Instagram hanno postato due foto dell’evento dove si svelano anche gli invitati alla cerimonia più ...

Le foto ufficiali del Battesimo di Archie - figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle : L’account Instagram ufficiale dei duchi di Sussex ha condiviso le foto del battesimo del piccolo Archie, figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. L’ultimogenito di casa Windsor ricompare sui social dopo i mesi di assenza seguiti alla sua nascita.Continua a leggere

Diffuse le prime immagini del Battesimo del piccolo Archie : Royal Family (quasi) al completo - grande assente la Regina : Mamma Meghan e papà Harry tengono amabilmente in braccio il piccolo Archie, nel giorno del suo battesimo. La cerimonia è stata celebrata al castello di Windsor, in un evento tenuto strettamente privato, con buona pace dei fan. Le immagini sono state Diffuse attraverso gli account social della Royal Family: un ritratto di Archie Harrison Mountbatten-Windsor -nato lo scorso 6 maggio – che dorme pacifico nelle braccia dei suoi genitori, nel ...

La foto privata con cui Meghan e Harry hanno comunicato al mondo il Battesimo di Archie : Harry e Meghan, si sa, amano fare a modo loro. Nelle occasioni ufficiali, in particolar modo, hanno sempre mostrato una certa insofferenza per l’etichetta e anche in occasione del battesimo del loro primogenito Archie, non sono stati da meno. Non solo perché hanno deciso per una cerimonia segretissima. Ma anche perché gli unici canali scelti per comunicare al mondo dell’avvenuta cristianizzazione del piccolo, sono stati i social media.

Le prime foto ufficiali del Battesimo di Archie : Si sono fatte attendere, ma finalmente sono arrivate le prime foto ufficiali del battesimo del piccolo Archie. Dal profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace. Visualizza questo post su InstagramToday The Duke and Duchess of Sussex’s son Archie was Christened at the Private Chapel at Windsor Castle. This photograph was taken in the Green Drawing Room at Windsor Castle by Chris Allerton. Seated (left to right): The Duchess of Cornwall, ...

Oggi il Battesimo di Archie. Cerimonia segreta voluta da Meghan e Harry (con un'assenza pesante) : Il piccolo Royal Baby sarà battezzato nella cappella privata del castello di Windsor, lontano dalla stampa e dal pubblico

Battesimo Archie - FIGLIO DI MEGHAN MARKLE E HARRY/ Abito storico e la torta... : BATTESIMO ARCHIE, FIGLIO dei Duchi di Sussex: la cerimonia privata di MEGHAN MARKLE e del principe HARRY, tra le critiche e senza la Regina Elisabetta.

Ecco l'abito che indosserà Archie per il segretissimo Battesimo : Il battesimo è top secret. Pochissimi gli elementi che trapelano riguardo alla cerimonia che Meghan e Harry hanno voluto per Archie. Di certo c’è solo che la Regina pare aver dato forfait e lo stesso ha fatto Serena Williams, molto amica della Duchessa di Sussex, impegnata a Wimbledon. Nella piccola cappella di Windsor, dove si sono sposati i genitori, Archie riceverà il Sacramento: sconosciuti i nomi del ...