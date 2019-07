Wimbledon 2019 | Matteo Berrettini fra i primi 20 nel ranking Atp! Il romano vola in

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Berrettini agli ottavi - out Fognini - Sousa batte Evans al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini e Fabio Fognini - un ideale passaggio di consegne al vertice del tennis italiano : Per la classifica mondiale mancherà ancora un po’ di tempo, dato che i due sono separati da quasi 1000 punti nel live ranking ATP, ma il torneo di Wimbledon 2019 sta rappresentando un vero e proprio passaggio di consegne al vertice del tennis maschile italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini. tennisticamente i due sono molto simili: gran servizio (anche se quello di Berrettini è superiore), grandi colpi dal fondo (di dritto meglio ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer conquista l’accesso agli ottavi di finale. Piegato Pouille in tre set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero conquista gli ottavi di finale a Wimbledon, piegando in tre set il n.28 del ranking Lucas Pouille con il punteggio di 7-5 6-2 7-6 (4). Una partita sofferta per Roger che, un po’ come si era notato nei match precedenti, non ha la continuità necessaria per dominare ma quanto basta per vincere e continuare la propria corsa sull’erba di Church Road. Ora, nel prossimo turno, lo attende il ...

Wimbledon 2019 : un meraviglioso Matteo Berrettini agli ottavi di finale! Piegato Diego Schwartzman dopo più di quattro ore di lotta! : Nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon 2019 Matteo Berrettini ha battuto al termine di un’interminabile maratona l’argentino Diego Schwartzman, che l’aveva sconfitto un mese e mezzo fa a casa sua a Roma in due set, col punteggio di 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3, Matteo accede per la prima volta agli ottavi di finale di un torneo del Grande Slaom, l’ultimo a riuscirci a Wimbledon era stato Andreas Seppi nel 2013. Nessun break e nessuna palla ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : un immenso Matteo salva tre match point e vince al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui questa emozionante e lunga DIRETTA ma Wimbledon non si ferma mai, buon proseguimento da OA Sport. Grande emozione nel box italiano, un ragazzo equilibrato destinato a grandissime cose! GAME SET match BERRETTINI CONTINUA IL SOGNO DI Matteo ! 67 76 46 76 63, primi ottavi di finale della carriera in uno slam, seconda settimana a Wimbledon e tre match point salvati! 40-15 Sbaglia un ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 4-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : match al quinto dopo tre match point annullati - Matteo avanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Schwartzman cerca e trova subito due buoni angoli, si lotta meno in questa fase 4-1 Vola via facile questo turno di battuta, rapido e a zero 15-0 Ace! 3-1 E chiude il game a rete Schwartzman 40-30 Esce il lob di Berrettini 30-30 Sfonda col dritto in maniera incredibile ora Matteo, coraggio e pazienza da parte dell’italiano 30-0 Volano via rapidi i primi due punti per ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 7-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : tre match point annullati e si va al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sbaglia la palla corta sul game point Berrettini 30-30 Concede qualcosa Schwartzman ora, il back di Matteo continua a fare effetto 15-30 Attenzione che l’argentino non vuole cedere minimamente e mette subito pressione 15-15 Si riparte, si deciderà tutto in un solo set, Berrettini al servizio 7-6(5) SBAGLIA SCHWARTZMAN dopo uno scambio infinito e Berrettini dopo aver annullato tre ...

LIVE Berrettini-Schwartzman 6-7 7-6 4-6 1-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : quarto set in grande equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio vincente di Berrettini al centro e niente da fare per l’argentino alla risposta 15-30 Altro errore con il rovescio di Berrettini e Schwartzman che mette sotto pressione l’azzurro 15-15 Si aggrappa al servizio Berrettini, che pareggia subito il conto 0-15 Lungo il dritto di Berrettini in questo quarto game del quarto set 2-1 Con un attacco molto profondo con il dritto ...

Wimbledon 2019 - i risultati del terzo turno femminile (6 luglio). Petra Kvitova ed Ashleigh Barty avanti tutta - bye bye Kiki Bertens : Completato il terzo turno del torneo di Wimbledon per quanto riguarda il singolare femminile: la numero uno, l’australiana Ashleigh Barty, dà un dispiacere al pubblico di casa sconfiggendo con un duplice 6-1 in poco più di 50 minuti la beniamina di casa, la wild card Herriet Dart, ed agli ottavi sfiderà la statunitense Alison Riske, vincitrice in tre set per 4-6 6-4 6-4 sulla numero 13, l’elvetica Belinda Bencic. In tre set viene ...