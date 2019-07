Terremoto | scossa di magnitudo 7 1 nel sud della California | la più forte in 20 anni

Terremoto in California - paura fino in Messico : la scossa più forte degli ultimi 20 anni - feriti e incendi [VIDEO] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’ipocentro è stato rilevato a soli 900 metri di profondità. La scossa è stata la più forte mai ...

Terremoto in California : paura fino in Messico per la nuova scossa - è la più forte degli ultimi 20 anni [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo testimoni, il sisma ...

Terremoto - scossa a Creta : paura sull’isola del Mediterraneo [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito stamattina l’isola di Creta ad appena 2km di profondità, alle 06:01. L’epicentro è stato localizzato appena al largo di Herakleio (Candia), la Capitale dell’isola, una città che conta quasi 200.000 abitanti. Tutti hanno sentito molto bene la scossa, ma fortunatamente non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto, scossa a Creta: paura sull’isola del Mediterraneo [MAPPE ...