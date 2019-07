Temptation | spoiler terza puntata | Katia su tutte le furie per l' atteggiamento di Vittorio

Temptation - spoiler 8 luglio : Andrea e la fidanzata al capolinea a causa di Alessandro : Una settima edizione ricca di colpi di scena che sta appassionando i fan di Temptation Island che, nelle prime due puntate, hanno seguito con interesse le vicende delle varie coppie in gioco. In particolare ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stata la coppia formata da Jessica e Andrea, con la ragazza che sin dalle prime battute, è parsa infatuata del single Alessandro, con il quale si sta lasciando andare in atteggiamenti sempre più ...

Spoiler Temptation Island 3^ puntata : Andrea deluso chiede subito il falò a Jessica : Prosegue con successo di ascolti il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il fortunato reality show condotto da Filippo Bisciglia, che in queste prime due settimane di programmazione ha ottenuto ascolti record. Lunedì 8 luglio in prime time verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste di questa edizione, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi colpi di scena e soprattutto sarà caratterizzata da ben due falò finali che terranno ...

Spoiler Temptation - Nunzia potrebbe dare una seconda chance al fidanzato : Lunedì 1 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Per tutta la prima parte i protagonisti sono stati Nunzia e Arcangelo. La giovane dopo aver lasciato il suo fidanzato, pare che abbia deciso di tornare sui suoi passi, per dare una seconda possibilità all'uomo. Nunzia dopo aver visto alcuni video compromettenti di Arcangelo con la single, ha richiesto il falò. Il ragazzo in un primo momento voleva disertare l'incontro, ma ...

Spoiler Temptation 1 luglio : Nunzia chiede il falò con Arcangelo : L’1 luglio su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa verrà trasmessa la seconda puntata di Temptation Island. Tra i telespettatori c’è grande attesa, visto che la sesta edizione è partita col botto. Infatti, non era mai capitato che dopo sole 4 ore dalla prima registrazione, uno dei fidanzati richiedesse un confronto anticipato con la sua fidanzata. Quest’anno molte coppie sono in difficoltà fin dall’inizio. I protagonisti della seconda puntata ...

Temptation Island - spoiler 2^ puntata : Jessica potrebbe aver tradito Andrea : Manca poco alla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island che verrà trasmessa domani 1 luglio 2019 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social del reality, oltre al falò di confronto richiesto da Nunzia ad Arcangelo, ci sarà una nuova brutta sorpresa per Andrea, alle prese con l'atteggiamento sopra le righe della fidanzata Jessica. Da quanto si apprende infatti, il conduttore Filippo ...

Temptation spoiler - Nicola dopo aver visto Sabrina con Giulio : 'Si è fumata il cervello' : A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island cominciano a delinearsi le dinamiche tra le varie coppie che, mai come quest’anno, stanno lasciando a bocca aperta il pubblico da casa. Una delle protagoniste del secondo appuntamento in onda lunedì 1 luglio sarà Sabrina Martinengo, così come mostrato da una breve clip pubblicata sul profilo ufficiale del reality e che mostra la 42enne appartarsi con il tentatore Giulio Raselli. La donna, come si ...

Temptation Island : la Lepanto risponde agli insulti e spoilera la sua uscita anticipata : Lunedì 24 giugno buona parte delItalia si trovava davanti alla televisione per guardare la prima puntata dell'edizione 2019 di Temptation Island, che ha riscontrato l'esito di 3,5 milioni di telespettatori e di circa il 22% di share. Caratterizzata dalla riconferma del conduttore Filippo Bisciglia, la puntata è iniziata, come di consueto, con la presentazione delle coppie e i motivi che le hanno condotte a partecipare al programma. Protagoniste ...

Temptation Island - la ‘tentatrice’ Federica Lepanto (ex del Grande Fratello) fa spoiler sui social : FQ Magazine Temptation Island, Andrea umiliato dalla fidanzata Jessica: “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc” Temptation Island rappresenta una certezza nei palinsesti estivi di Canale 5, il debutto ha ottenuto 3.5 milioni di telespettatori con oltre il 22% di share. Suscitando, come immaginabile, numerose reazioni sui social. ...

Federica Lepanto/ La risposta agli attacchi social e lo 'spoiler' - Temptation Island - : Federica Lepanto potrebbe aver regalato uno spoiler su Temptation Island rispondendo ad una domanda di un follower su Instagram

Temptation - spoiler : Arcangelo e Nunzia al falò di confronto nel secondo appuntamento : Ieri 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2019, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che già nella puntata d'esordio ha visto molti di scena, primo tra tutti il falò di confronto immediato richiesto da Andrea alla fidanzata Jessica. La ragazza, però, non si è presentata all'appuntamento e solo nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà la crisi profonda in atto tra i due fidanzati. ...

Temptation - Federica Lepanto fa un clamoroso spoiler sulle prossime puntate : La tentatrice rivela su Instagram di aver abbandonato in anticipo il gioco. Massimo e Ilaria lasceranno il resort anzitempo?

Temptation Island - spoiler di Federica Lepanto : Ha debuttato ieri Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che segue le vicende di alcune coppie e di alcuni tentatori pronti a minarne la solidità.Tra le tentatrici a farsi notare è stata subito la ex gieffina Federica Lepanto, che ha mirato in questa prima puntata a Massimo, fidanzato con Ilaria. L'uomo finora ha sembrato apprezzare, ma la concorrente del reality show di Jon De Mol su Instagram ha fatto uno ...

Temptation Island - la Lepanto fa spoiler involontario : ha lasciato il reality : Ieri, lunedì 24 giugno, è andata in onda la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Il reality show più caldo dell'estate ha, finalmente, riaperto i battenti. Le cose che sono accadute nel corso della prima puntata sono state davvero moltissime. Una coppia ha addirittura richiesto il falò di confronto, stiamo parlando di Jessica e Andrea. Quest'ultimo, infatti, in seguito ai comportamenti della sua fidanzata, ha deciso di ...

Temptation Island spoiler 1^ puntata : Andrea chiede il falò a Jessica (VIDEO) : Questa sera torna, finalmente, in onda, una nuova stagione di Temptation Island. L'attesa è, ormai, terminata, questa sera conosceremo le sei coppie, i cui nomi e prime clip sono giò trapelati, insieme a tutto il cast di tentatori e tentatrici. La produzione del reality show ha fatto il possibile per mantenere il massimo riserbo in merito a quanto accaduto sulle meravigliose spiagge sarde. Ad ogni modo, ad un passo dalla messa in onda ufficiale, ...