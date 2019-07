Sanità | Arancio Pd | ' caso aree industriali siciliane in commissione Ars'

liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Una seduta delladell'Ars per "valutare possibili iniziative e misure" da intraprendere a tutela della salute e dell’ambiente nelledi Gela, Biancavilla, Milazzo e Augusta. Ad avanzare la proposta è il deputato regionale del Pd Giusep

RadioVoceVicina : New post: Palermo, Inquinamento. Arancio: da Istituto Sanità dati allarmanti, governo intervenga per tutela salut… - RadioVoceVicina : Palermo, Inquinamento. Arancio: da Istituto Sanità dati allarmanti, governo intervenga per tutela salute pubblica… - TfnWeb : Inquinamento. Arancio: da Istituto Sanità dati allarmanti, governo intervenga per tutela salute pubblica… -