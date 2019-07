ONG Mediterranea con a bordo i migranti è attraccato a Lampedusa | “Sequestro di persona

Nave Alex - i deputati di Leu e la società civile : chi ha creato la ONG Mediterranea : Tre deputati di Liberi e Uguali, ma anche i sindaci di Palermo e Napoli. E poi l’Arci, Addiopizzo e Greenpeace. Matteo Salvini la chiama “la Nave dei centri sociali” con chiaro intento offensivo. Ma a sostenere Mediterranea, la ong proprietaria della Nave Alex che sta facendo rotta su Lampedusa, ci sono anche molte altre realtà legate alla società civile. Tra i promotori del progetto varie associazioni, onlus, ong tra cui Arci ...

Mediterranea - perché Alex non va a Malta : pugno di ferro - trappola contro la ONG : Stallo. La Alex, la braca a vela della ong Mediterranea, resta a poche miglia nautiche da Lampedusa e annuncia di essere pronta a forzare il blocco. Per Mediterranea, Lampedusa è il solo porto sicuro. Matteo Salvini, dal Viminale, nega ogni possibilità di ingresso in acque territoriali italiane. Men

"Siamo sotto il ricatto di Salvini". L'urlo della ONG Mediterranea in mezzo al mare : A un’ora da Lampedusa senza la possibilità di avvicinarsi al porto sicuro. La nave Alex con 41 migranti a bordo (13 i più vulnerabili sono stati messi in salvo ieri) ha trascorso un’altra notte in mezzo al mare. Il braccio di ferro con il Viminale si prospetta ancora lungo: “Siamo sotto il ricatto di Matteo Salvini”. Con queste parole, l’armatore della Ong Mediterranea Alessandro Metz risponde al ...

Mediterranea - Viminale : ONG vuole scontro : 11.30 "34 casse di acqua, 54 pasti, circa 200coperte termiche e 4 flaconi di materiale disinfettante.E' quanto consegnato ieri dalle autorità italiane alla nave di Mediterranea". Altre 34 casse d'acqua sono state rifiutate. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. L'Italia ha confermato alla Alex la disponibilità a scortarla a Malta con trasbordo dei migranti su navi sicure, a patto che entri nel porto per i controlli, ma la Ong ha ...

ONG Mediterranea a 12 miglia da Lampedusa - nessun trasferimento a Malta : Ancora salvataggi tra le onde. La Ong Mediterranea Saving Humans ha tratto in salvo 54 migranti e, dopo essere arrivata in mattinata (intorno alle 4:00) a 12 miglia da Lampedusa, è stata bloccata dal Viminale. Il Veliero Alex I naufraghi, che si trovavano a bordo di un gommone, sono stati caricati sul veliero Alex dopo essere stati salvati in mare al largo della Tunisia, in acque territoriali libiche. Il veliero è giunto sul posto prima della ...

Mediterranea - Viminale : rifiutano Malta. ONG : condizioni impossibili : Mediterranea, Viminale: rifiutano Malta. Ong: condizioni impossibili Le 13 persone più vulnerabili sono state trasbordate dalla barca Alex e portate a Lampedusa. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo. Rimpallo tra La Valletta, Roma e Ong. Viminale: fanno provocazione. Ong replica: affrontare 15 ore di navigazione è ...

Mediterranea - sbarco dei migranti : stallo Italia-Malta. Il Viminale : “ONG provoca - vuole restare in acque internazionali” : L’accordo, lo sbarco delle persone più vulnerabili, lo stallo. La barca a vela Alex della ong Mediterranea Saving Humans, che giovedì ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a largo della Libia, è al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, da ore. Dal governo italiano è arrivato il divieto di avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco con la contropartita di 55 migranti già ...

Mediterranea - 13 migranti a LampedusaViminale : "La ONG rifiuta di farci portare gli altri a Malta - è una provocazione" : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Il Viminale sblocca Mediterranea : “Vada a Malta - pronti a collaborare”. ONG : siamo stremati. Procura indaga su scafisti : Finalmente si sblocca il caso Mediterranea, il veliero con a bordo 41 migranti fermo a 12 miglia al largo di Lampedusa. "Alex si diriga verso Malta, l'Italia e' pronta ad offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di legge". E' quanto fa sapere il Viminale che rimarca: "Mediterranea dice che l'imbarcazione Alex non puo' arrivare fino a Malta, anche se e' stata in grado di partire ...

A Malta 13 dei 54 migranti di Mediterranea. Salvini : la nave vada a La Valletta. ONG tedesca ne salva altri 65 : «Alex si diriga verso Malta, l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di...

A Malta i 13 migranti più vulnerabili a bordo di Mediterranea. ONG tedesca ne salva altri 65 : Via al trasferimento di 13 dei 54 migranti salvati dalla Ong Mediterranea, dopo l'accordo tra l'Italia e La Valletta. Intanto la nave Alan Kurdi della Ong Sea-Eye, battente bandiera...