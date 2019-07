Gli uomini meglio vestiti della settimana

gqitalia

(Di sabato 6 luglio 2019) Glipiù eleganti di questa? Eccoli. In attesa delle vacanze estive le celeb si vestono di tutto punto e si spostano da New York a Parigi, da Beverly Hills a Roma. Davvero inarrestabili. Da un front row a un gala di beneficenza, da un party esclusivi a una première a Hong Kong… E nonostante il caldo appaiono – quasi – sempre impeccabili. Anche questasono stati numerosi gli avvistamenti e non sono mancati i look da cui prendere ispirazione; sia in versione elegante che casual. I nostripreferiti? Jake Gyllenhaal e Tom Holland. Jake GyllenhaalJake GyllenhaalHan Myung-GuChi: Jake Gyllenhaal Dove: Spider-Man: Far From Home Seoul premiere Ci piace perché: Il look è originale grazie al motivogiacca che spezza il total black e si addice alla città che ospita la première del film. Perfetti gli ankle ...

matteosalvinimi : #Salvini: le Donne e gli Uomini delle Forze dell’Ordine SONO IL MEGLIO DEL NOSTRO PAESE. ???? ?? #Fuoridalcoro @fuoridalcorotv - Linkiesta : Qual è il Paese in cui più studi, meno lavori? In cui le donne si laureano il doppio degli uomini, ma hanno il reco… - RomaRadio : #Petrachi: “Per l’#ASRoma questo è l’anno zero. Bisogna ripartire con dei princìpi e dei valori, con calciatori che… -