Fdi | Palermo | Adelfio aderisce al partito della Meloni

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019), 6 lug. (AdnKronos) – Giovanni, 21 anni, consigliereterza circoscrizione dieletto nella lista2022, ha ufficialmente aderito a Fratelli d’Italia. “Proseguirò offrendo il mio impegno nel territorio, come ho sempre fatto finora, a favore dei giovani e per la riqualificazione delle periferie – afferma– Lavorerò per un maggiore radicamento nel territorio di Fratelli d’Italia con l’entusiasmo che mi porto dentro e per il ricambio generazionale”. “Siamo molto contenti che uno tra i più giovani consiglieri di circoscrizione abbia deciso di sposare il progetto di Fratelli d’Italia che ormai sta coinvolgendo sempre più appassionati i quali vedono nell’area conservatrice e sovranista che rappresentiamo un punto di riferimento chiaro a affidabile”, ha commentato la ...

palermo24h : Rimpastino, semaforo verde per Manlio MessinaMusumeci firma la nomina al coordinatore di Fdi - palermo24h : Sea Watch, Rampelli (Fdi): capitana non ha commesso illeciti? S’indaghino ministri e gdf - SecolodItalia1 : Troppo caldo al Tribunale di Palermo, sviene testimone: le denuncia di Carolina Varchi (FdI) -