Fdi : Palermo - Adelfio aderisce al partito della Meloni : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – Giovanni Adelfio, 21 anni, consigliere della terza circoscrizione di Palermo eletto nella lista Palermo 2022, ha ufficialmente aderito a Fratelli d’Italia. “Proseguirò offrendo il mio impegno nel territorio, come ho sempre fatto finora, a favore dei giovani e per la riqualificazione delle periferie – afferma Adelfio – Lavorerò per un maggiore radicamento nel territorio di ...