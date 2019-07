Era proprio nera! Quel retroscena sulla rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte (Di sabato 6 luglio 2019) Spuntano nuovi retroscena su Francesco Monte e Giulia Salemi e sulla fine della loro storia d'amore. Continua a tenere banco il gossip attorno a Francesco Monte. L’ex tronista, che da poco ha chiuso la sua storia con Giulia Salemi, è stato di recente paparazzato con la modella Isabella De Candia. sulla questione è stato scritto molto e qualcuno ha ipotizzato che i due abbiano iniziato a frequentarsi prima ancora che si fosse consumata la rottura con l’italo-persiana. Una situazione su cui Monte è intervenuto a gamba tesa, scrivendo un lungo post su Instagram, difendendosi dalle accuse di tradimento e dichiarando che qualcuno lo ha persino minacciato di morte. (Di sabato 6 luglio 2019) Spuntano nuovisufine della loro storia d'amore. Continua a tenere banco il gossip attorno a. L’ex tronista, che da poco ha chiuso la sua storia con, è stato di recente paparazzato con la modella Isabella De Candia.questione è stato scritto molto e qualcuno ha ipotizzato che i due abbiano iniziato a frequentarsi prima ancora che si fosse consumata lacon l’italo-persiana. Una situazione su cuiè intervenuto a gamba tesa, scrivendo un lungo post su Instagram, difendendosi dalle accuse di tradimento e dichiarando che qualcuno lo ha persino minacciato di morte.

Lidia Vella è tornata sulla vicenda. Durante la trasmissione "Non succederà più" in onda su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli, ha svelato un nuovo retroscena sul naufragio della coppia: "Ho incontrato Giulia Salemi qualche giorno prima che uscisse la notizia . Devo dire che mi è sembrata incavolata. Era proprio nera”, ha detto Lidia Vella nella sua rubrica Amore Airline a Non succederà più. Poi ha aggiunto: "Dopo qualche giorno ho capito il perché". L’ex gieffina ha quindi continuato: !Ti dirò di più. Per me lui non è mai stato interessato a Giulia. L’ho sempre pensato. Lui per me è stato con lei solo per comodità; è una cosa molto triste, ma l’ho sempre pensato".



Infine torna sul momento in cui vide la Salemi prima che uscisse la notizia della fine della storia con l’ex tronista: "L’ho incontrata qualche giorno prima che si lasciassero. L’ho vista nera, arrabbiata. Inizialmente ho pensato che avesse cavoli suoi di lavoro perché pareva un aperitivo di lavoro quando l’ho vista. Dopo qualche giorno ho capito tutto."