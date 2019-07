Xbox Game Pass | cosa ne pensano gli sviluppatori?

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra e Dead Rising 4 tra i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato le ultime aggiunte al servizio Xbox Games Pass, compresi alcuni titoli ID @ Xbox, segnala VideoGamer.Il 4 luglio arriverà La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, My Time At Portia e Undertale. I primi due saranno disponibili su console e PC, l'ultimo solo su PC.L'11 luglio, arriveranno Blazing Chrome e Dead Rising 4 su console e PC, Lego City Undercover solo su console e Timespinner e Unavowed per PC.Leggi altro...

The Walking Dead : The TellTale Definitive Series arriverà su Xbox One - PS4 e PC via Epic Games Store a settembre : Skybound Games ha annunciato che The Walking Dead: The TellTale Definitive Series arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e PC a partire dal 10 settembre.La versione per PC inoltre, come riporta DSO Gaming, sarà un'esclusiva Epic Games Store. Per celebrare l'annuncio l'editore ha pubblicato anche un trailer che sarete in grado di visionare in calce a questo articolo.The Walking Dead: The TellTale Definitive Series contiene tutte e quattro le ...

Games With Gold : Microsoft annuncia i titoli gratuiti di luglio per Xbox One e Xbox 360 : Microsoft ha annunciato i nuovi titoli gratuiti di luglio dei Games With Gold per gli utenti abbonati a Live Gold.Come al solito, il mese prossimo i giochi scaricabili saranno quattro, due per Xbox One e due per Xbox 360 (fruibili anche su Xbox One grazie alla retrocompatibilità).Il titolo di maggior rilievo per Xbox One è senza dubbio Inside, il sidescroller di Playdead apprezzatissimo da critica e pubblico, disponibile per il download per ...

Games With Gold di luglio 2019 : ufficiali i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Dopo la Instant Game Collection di Sony, ora sono i Games With Gold di luglio 2019 a solleticare i palati di tutti gli appassionati di videogame. Ed in particolare di quelli che possiedono una console targata Microsoft, vale a dire Xbox One o la più vetusta Xbox 360. Esattamente come fa la compagnia giapponese, anche il colosso di Redmond va infatti a regalare una manciata di giochi ai suoi fedelissimi, che devono essere necessariamente ...

Blair Witch - Pathologic 2 - Undertale e molti altri giochi indie in arrivo su Xbox Game Pass : Come vi avevamo anticipato, Microsoft ha tenuto la seconda puntata del suo evento ID@Xbox Game Pass, ovvero lo show dedicato al mondo dei giochi indie.L'evento ha avuto luogo ieri, 27 giugno, e in questa occasione sono stati svelati numerosi titoli indie che andranno ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass.Alcuni dei giochi arriveranno direttamente al day one sul servizio, quando usciranno. Anche vecchi titoli del Passato si uniranno a Game ...

Annunciata la data del prossimo evento ID@Xbox Game Pass : Il prossimo show ID@Xbox Game Pass tornerà giovedì 27 giugno e potrà essere seguito sul canale YouTube di Xbox per scoprire i fantastici giochi in arrivo su Xbox Game Pass da sviluppatori indipendenti, riporta il sito ufficiale di Xbox.In questa seconda puntata, riceveremo più annunci e guarderemo Gameplay dei titoli mostrati all'E3 2019 come Star Renegades, Dead Static Drive e Unto the End. Lo show prevede anche l'incontro con alcuni ...

"Sea of Thieves è diventato il gioco che è oggi grazie a Xbox Game Pass" : Sea of ​​Thieves è un gioco molto diverso da quando è stato lanciato lo scorso anno e il boss di Xbox, Phil Spencer, considera l'evoluzione graduale un esempio di come Xbox Game Pass sta cambiando il modo in cui Xbox definisce il coinvolgimento dei giocatori e come il feedback della community giochi un ruolo fondamentale nello sviluppo. In un segmento di un'intervista in più parti con Kotaku, Spencer ha spiegato che avere Sea of ...

Xbox Game Pass Ultimate : a quanto pare c'è un limite di tempo per riscattare i mesi restanti degli altri servizi : Xbox Game Pass Ultimate è la nuova proposta di Microsoft che vi consente di mettere le mani su Xbox Game Pass standard, Xbox Live Gold e Xbox Game Pass per PC in un unico pacchetto da 12,99 euro mensili. Inoltre chi è già abbonato ad uno di questi servizi (ed intende Passare al pacchetto Ultimate) potrà riscattare i restanti mesi per Passare al nuovo pacchetto.Come possiamo apprendere da ResetEra, sembra che questa possibilità sarà disponibile ...

Rare Replay e Goat Simulator sono alcuni dei nuovi giochi Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato i nuovi titoli che verranno aggiunti al Game Pass (che con un abbonamento consente di avere accesso a decine di titoli su Xbox One e PC) entro la fine di giugno.Come riporta Polygon, il 20 giugno tutti gli abbonati al servizio su Xbox One potranno immergersi nell'atmosfera horror di Resident Evil: Revelations ed in quella spensierata e colorata di Rare Replay, collection che comprende 30 titoli dei leggendari ...

Per Platinum Games - PS5 ed Xbox Scarlett sono solo un "more of the same" : La prossima generazione di console è quasi dietro l'angolo ed è difficile trovare qualcuno che non sia eccitato all'idea di mettere le mani sulle nuove macchine, tuttavia questo non vale per Atsushi Inaba di Platinum Games.Come riporta Gamingbolt, in una recente intervista Inaba ha detto la sua sulla prossima generazione di console ed ha affermato che PS5 ed Xbox Scarlett non introdurranno chissà quale rivoluzione (in quanto si baseranno su ...

Xbox Game Pass su PC : Giochi - Prezzi e come usarlo : In occasione dell’E3 2019, Microsoft ha lanciato il servizio Xbox Game Pass anche su PC, quali sono i Giochi disponibili? Quanto costa e come si usa? Scopriamolo insieme. Prima di proseguire vi anticipiamo che il servizio è in Open BETA. Xbox Game Pass su PC: Quanto costa? Partiamo fin da subito con i costi. Per usare il servizio Xbox Game Pass su PC il prezzo è di 9,99 euro, ma solo per un periodo di tempo ...

Il boss di Xbox Game Studios parla di The Initiative : presto "inizieremo a vedere delle cose a cui stanno lavorando” : Matt Booty, boss di Xbox Game Studios, ha speso qualche parola su uno degli studi della famiglia Xbox, ovvero The Initiative.In un'intervista con Gamesbeat, Booty ha rivelato che lo studio è attualmente al lavoro su qualcosa e i progetti della compagnia riusciremo a vederli abbastanza presto.The Initiative è situato a Santa Monica ed è guidato dall'ex Crystal Dynamics Darrell Gallagher. Al momento lo studio risulta in una fase di organizzazione ...

Xbox Game Pass su Nintendo Switch? Phil Spencer non esclude la cosa : Qualche tempo fa si sono diffuse alcune voci riguardo l'arrivo di Xbox Game Pass su Nintendo Switch, come ben sapete la cosa non è poi mai stata ufficializzata, tuttavia questo non esclude che in futuro possa accadere una cosa del genere.Come riporta Nintendo Everything, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha dichiarato (durante una recente intervista) che per quanto apprezzi la console ibrida Nintendo, al momento la compagnia si sta ...

L'abbonamento a Microsoft xCloud sarà sia a pagamento che gratuito per chi possiede Xbox One : Nonostante la conferenza Microsoft sia durata più di due ore durante l'E3, Phil Spencer ha parlato molto poco del futuro servizio streaming xCloud.Molte persone ancora non riescono a capire esattamente cosa sia e quali benefici potranno trarre da questa piattaforma. Attraverso The Verge che ha intervistato Phil Spencer, il boss di Xbox ha svelato qualche dettaglio su xCloud, in particolare sui tipi di abbonamento."Innanzitutto devo parlare di ...