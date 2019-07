NFL – Kendrick Norton shock | il giocatore dei Miami Dolphins perde un braccio in un

sportfair

(Di venerdì 5 luglio 2019) Terribile incidente automobilistico per: ildeirimasto gravemente feritounin seguito alle lesioni riportate Un’incredibile notizia scuote il mondo della NFL.dei, è rimasto coinvolto in un terribile incidente automobilistico. L’agente del, Malki Kawa, ha spiegato che per le lesioni riportate a Norto è stato amputato un: “con tristezza, posso confermare cheè stato coinvolto in un incidente automobilistico la scorsa notte e ha riportato ferite multiple, compresa l’amputazione di un. Vi chiediamo di continuare a pregare per lui”. Ihanno rilasciato una nota stampa nella quale spiegano che ilnon è in pericolo di vita. Nel 2018venne scelto al settimo round del Draft dai Carolina Panthers, mentre si era trasferito ai ...

