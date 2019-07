Morsa dal ragno violino mentre prende il sole | 28enne finisce in ospedale

Ragno violino - ragazza Morsa mentre prende il sole finisce in ospedale : La ragazza, allarmata da febbre e un forte arrossamento, è stata curata in pronto soccorso a Parma. I medici sono riusciti...

L’ondata di caldo africano vista dalla Stazione Spaziale : Roma - Milano - Madrid e Parigi nella Morsa dell’afa : La Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato alcune città europee, nel momento in cui erano strette nella morsa del caldo di fine giugno: Roma, Milano, Madrid e Parigi sono state fotografate dallo strumento Ecostress, attivo dal 2018 a bordo della ISS per raccogliere dati sulla salute delle piante. Ecostress (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) misura variazioni delle temperature superficiali con una ...

Toglie una zecca al suo gatto e viene Morsa dal parassita : mamma resta invalida : È successo nel Regno Unito a Joanne Baskett, mamma quarantaseienne di tre bambini: la donna era solita Togliere le zecche ai suoi gatti con un apposito strumento così quando si è accorta che una le era finita sul braccio ha fatto lo stesso. Purtroppo le hanno poi diagnosticato la malattia di Lyme.

Norvegia - 24enne contrae la rabbia e muore : era stata Morsa dal cucciolo che aveva soccorso durante una vacanza : Erano due secoli che non si registrava un caso di rabbia in Norvegia. Per questo nessuno ha pensato alla malattia quando Birgitte Kallestad, un’infermiera di 24 anni, si presentava quasi ogni settimana in pronto soccorso. La ragazza è morta lunedì, riporta il Washington Post. aveva contratto la rabbia canina da un cucciolo che aveva raccolto e accudito mentre era in vacanza nelle Filippine, dove si trovava con alcuni amici. Ci sono voluti ...