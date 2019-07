Marte concede un “valzer” a Mercurio | quando e come vedere la danza dei due pianeti

Marte concede un valzer alla falce di Luna : quando e come vedere l’imperdibile “duetto” : La seconda congiunzione astrale di giugno ha come protagonisti una sottilissima falce di Luna crescente e Marte. I due oggetti "danzeranno" nel cielo occidentale di mercoledì 5 giugno a partire dalle 21:00 circa, quando il Pianeta Rosso divenerà visibile. Non molto lontano, tra la costellazione dei Gemelli e l'Auriga, si potrà ammirare anche Mercurio.Continua a leggere