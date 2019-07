LIVE Fabbiano-Verdasco | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 1-2 Subito break dell’iberico in avvio

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Esce la risposta di30-30 L’errore di15-30 Il dritto in contropiede di0-30 Esce il dritto di0-15 La volèe di1-3 Esce il dritto incrociato di, quanti rimpianti per l’azzurro Vantaggio interno: In rete il rovescio di40-40 In rete la risposta di30-40 Ancora il servizio di15-40 La prima dello spagnolo 0-40 Ancora l’errore di0-30 Esce il dritto di1-2. Tiene la battuta l’azzurro. Vantaggio. Nuovo gratuito di. Parità. Pericolo scampato. 30-40 Nuova palla. 30-30 Gratuito dello spagnolo. 15-30 Finalmente un punto per0-30 Vola0-15 Altro errore non forzato. 0-2 Dritto vincente perche è partito benissimo. 40-15 Vincente dell’iberico. 30-15 Doppio fallo ...

