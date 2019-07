wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) (foto: Pixabay) Italia capitaledel: è un titolo tutt’altro che invidiabile quello conferito al nostro Paese dall’ultimo rapporto dellon center for disease prevention and control. Stando al quale, degli 82 casi registrati nel corso del 2017, ben 33 hanno riguardato pazienti italiani. Più in generale, dal 2013 a oggi l’Ecdc ha censito 552 casi in tutta Europa, dei quali ben 231 solo in Italia.  Come si può notare dal grafico, negli ultimi anni l’Italia è il paese che ha fatto registrare il maggior numero di casi. Il rapporto compilato dall’Ecdc sottolinea come a essere colpiti siano stati per la maggior parte pazienti anziani. Il 70% degli episodi registrati nel 2017 ha riguardato persone over 65. Il vaccino somministrato in età pediatrica non garantisce infatti una protezione perenne da questa malattia non contagiosa. Come ricorda ...

MilanoCitExpo : L’Italia la nazione europea più colpita dal tetano #DipartimentoInnovazioneTecnologia - vaniacavi : RT @gorlachance: @nzingaretti La settimana scorsa l’Italia ha incontrato gli #usa negli states. Ieri #putin ha fatto visita all’ #italia. V… - BartFiore : Presidente Mattarella. Presidente Conte. l'Italia vuole sapere se è una Nazione Sovrana o cosa sia Diventata. -