La data di uscita di The Last of Us | Part II rivelata da un leak ritenuto affidabile?

Goat of Duty : data di uscita annunciata - attenti alle capre! : Capre di tutto il mondo, unitevi! È giunta l’ora di evadere dalle vostre prigioni, prendere l’arma più letale che riusciate a trovare e far fuori altre capre, tanto per fare qualcosa! 34BigThings e Raiser Games non riescono a trattenere i belati di gioia nell’annunciare che il frenetico shooter multiplayer Goat of Duty verràlanciato su Steam in Early Access il 10 luglio al prezzo di ...

La versione console dell'RTS Ancestors Legacy ha una data di uscita : Le versioni Xbox One e PS4 del brutale strategico in tempo reale Ancestors Legacy saranno disponibili a partire dal 13 agosto al costo di 34,99 euro, l'annuncio arriva direttamente da Destructive Creations e 1C Entertainment.Come riporta Gematsu, queste versioni console vantano un'interfaccia ottimizzata e presentano tutte la caratteristiche della versione PC, incluso il ciclo giorno-notte, modalità multiplayer e schermaglie. Ancestors Legacy è ...

Hunt : Showdown ha una data di uscita e ci immergerà tra creature mostruose e spietati cacciatori : Crytek ha oggi annunciato che il gioco bounty Hunting multiplayer, Hunt: Showdown, sarà disponibile su tre piattaforme quest'anno. Hunt: Showdown per PC e Xbox arriverà il 27 agosto 2019. Invece, i giocatori PlayStation potranno giocarci in autunno. Oltre alla versione digitale, Crytek farà squadra con Koch Media per portare l'edizione fisica di Hunt nei negozi di tutto il mondo.Hunt: Showdown è disponibile in Early Access su Steam da febbraio ...

Metal Wolf Chaos XD : lo shooter in terza persona a base di mech ha una data di uscita : Metal Wolf Chaos XD arriverà il prossimo 6 agosto su PS4, Xbox One e PC, come rivelato dallo store di Microsoft.Gematsu segnala che sarà disponibile anche il componente aggiuntivo "Skin Pack", ma al momento i dettagli sui contenuti devono essere ancora comunicati.Ecco una panoramica del gioco, tramite il Microsoft Store:Leggi altro...

Black Desert per PS4 ha una data di uscita : Dopo il lancio su PC e Xbox One, Pearl Abyss ha annunciato che il suo MMO Black Desert arriverà per PS4 il 22 agosto, riporta Gamingbolt. Attualmente potete procedere al pre-order del gioco su PlayStation Store, che garantirà 48 ore di accesso anticipato e alcuni oggetti in-game. Black Desert è noto per il suo combattimento basato sull'azione e le immagini dettagliate, oltre a un'approfondita creazione del personaggio. Numerose regioni come ...

FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP : data di uscita e nuovo Gameplay : BIGBEN e N-RACING sono liete di annunciare che FIA EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP, simulazione ufficiale del ETRC sviluppata da KT Engine, sarà disponibile a partire dal 30 luglio per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ! Per evidenziare l’annuncio, BIGBEN svela oggi un nuovo video Gameplay. In questo video si viene scaraventati nel ...

Redeemer Enhanced Edition : data di uscita e piattaforme : Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato la nuova Data d’uscita dell’action brawler Redeemer: Enhanced Edition. Il gioco sarà disponibile, in edizione fisica e digitale, il 19 luglio per PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch e PC. Artem Studenikin, PR-Manager presso Buka Entertainment: I giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di giocare nei panni di Vasily. Stiamo facendo del nostro meglio ...

La demo di eFootball PES 2020 ha una data di uscita : Come da tradizione, Konami pubblicherà una demo per il suo prossimo titolo Pro Evolution Soccer. I giocatori Steam, PS4 e Xbox One potranno provare gratuitamente eFootball PES 2020 il 30 luglio, riporta Gamingbolt. La demo stessa offrirà 14 squadre diverse come FC Barcelona, ​​Arsenal FC, Sao Paulo, Colo-Colo, Vasco da Gama, River Plate e molte altre.In termini di modalità, avrete accesso a Quick Play e co-op. La modalità di modifica ...

Mazda CX-30 2019 : prezzo - data uscita in Italia e interni. Le versioni : Mazda CX-30 2019: prezzo, data uscita in Italia e interni. Le versioni Arriverà a settembre nelle concessionarie ma i prezzi sono già oggi conosciuti. Il Crossover compatto di casa Mazda, è stato presentato al Salone di Torino Parco Valentino, giunto alla quinta edizione. L’autovettura nasce sulla base di Mazda 3, da cui eredita il design Kodo – Soul of Motion e i propulsori diesel e benzina mild hybrid. Ecco tutti gli altri ...

La demo di PES 2020 si avvicina : data di uscita e contenuti ufficiali da Konami : Konami conferma, una demo di PES 2020 è pronta per essere data in pasto a tutti gli appassionati di calcio virtuale. Gli stessi che, nel corso dell'E3 2019 di Los Angeles, hanno assistito non solo all'annuncio dell'evoluzione della saga di Pro Evolution Soccer, ma anche a quello dell'immancabile FIFA 20, titolo che andrà a scontrarsi a muso duro proprio con l'interpretazione del calcio made in Japan. Come d'altronde accade ormai ogni anno, per ...

Il nuovo album di Renato Zero ha una data d’uscita ed è molto speciale : Il nuovo album di Renato Zero uscirà il 30 settembre. A rivelarlo è la recente intervista di Il Fatto Quotidiano di Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio, nella quale l'artista traccia un bilancio della sua carriera e specifica che in tour ci sarà particolare spazio dedicato alla figura di Zero. Com'è noto, quella del 30 settembre non è una data casuale, dal momento che si tratta del compleanno dell'artista romano che quest'anno spegne 69 ...

