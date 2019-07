Con Modoo la tecnologia supporta le future mamme | un’idea premiata da Google

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Un piccolo dispositivo che fa una grande differenza” è lo slogan con cuiha assegnato il suo Judge’s Choice award alla startup cinese. Il suo merito è appunto di avere ideato un dispositivo indossabile tecnologico compatto e molto semplice da usare, che permette alle donne in gravidanza di monitorare il bambino che portano in grembo. Il termostato Smarther di Bticino adesso è compatibile con gli assistenti vocali die Amazon Non è un dispositivo medico, non è un sostituto delle visite specialistiche a cui tutte le donne gravide si devono sottoporre periodicamente. È solo un gadget che può essere utile più che altro per aiutare a livello psicologico le, rassicurandole circa la salute del piccolo. Esteticamente è un disco con un diametro di 4 centimetri e uno spessore di 6 ...

