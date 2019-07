Chiamate con prefisso 216 dalla Tunisia | 2 passaggi per difendersi dalla rinnovata truffa

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Sono tornate lecon216. Proprio in questa mattinata del 5 luglio è capitato anche ad una SIM presente nella redazione di OM. Un tentativo digià accertato in passato che tecnicamente viene definita Ping Calls e che può costituire un serio rischio per le tasche degli italiani. Il tentativo di raggiro funziona nel seguente modo: si riceve una chiamata con216 della. In realtà si tratta di un un solo squillo al quale non si ha praticamente mai la tempestività di rispondere. Qualcuno visualizza il tentativo di contatto in real time; la maggior parte degli utenti, al contrario, si ritrova la chiamata persa appunto nel registro del pèroprio telefono. La tentazione di verificare di persona di che cosa si tratti con una nuova telefonata è tanta e qui si nasconde il rischio maggiore. Proprio la nuova telefonata (che poi risulterà muta) ...

