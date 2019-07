Amelia | in autunno il disco d’esordio

dituttounpop

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lorenzo Di Pasquale, in arte, è un cantautore abruzzese classe 1990. Archiviati i suoi precedenti progetti musicali, nel 2017 pubblica il suo EP d’esordio Usa e getta, autoprodotto da La Maison Electrique di Davide Grotta. A giugno 2018 esce Chili, il suo primo singolo nato dalla collaborazione con lo studio di produzione ALTI Records. A settembre esce il featuring con Vittorini, Ci vediamo là, brano che parla della città de L’Aquila e che diventa subito virale su diversi giornali e webzine abruzzesi. Nel 2018 si dedica a un’intensa attività live (in solo e con la band) che copre tutto il centro Italia e che lo vede condividere il palco con diversi artisti importanti come Mirkoeilcane, Lorenzo Kruger, Marco Morandi, Filippo Graziani, Giorgio Ciccarelli. Melodie e ritornelli da urlare al cielo sono i cavalli di battaglia di una musica a tinte agrodolci che trae ispirazione ...