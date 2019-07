Wimbledon – Cilic eliminato al secondo turno | Sousa trionfa in tre set

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Niente da fare per: il croato si ferma aldi, ai sedicesimi ci vaIl percorso di Marinsi ferma al: il tennista croato ha ceduto oggi pomeriggio al portoghese. Un match durato due ore e 14 minuti di gioco e terminato col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.stacca il pass per i sedicesimi del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn e Croquet Club e si prepara a sfidare Evans.L'articoloalin tre set SPORTFAIR.

alessandro_cant : Tra primo e secondo turno sono già 12 le teste di serie eliminate...oggi @cilic_marin e @JohnIsner nonostante 35ace #Wimbledon - Barbaga3Gaetano : RT @Paolo885: #Sousa elimina i tre set #cilic e al secondo turno avrà #Evans (@Barbaga3Gaetano )#wimbledon - SuperTennisTv : .@joaosousa30 elimina il finalista del 2017 e n.13 del seeding Cilic e centra il 3° turno di #Wimbledon per la seco… -