Sul CorMez la crescita del Napoli | dagli ingaggi ai diritti di immagine

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il Corriere del Mezzogiorno scrive che l’anima del mercato delè costituita dall’idea di formare “coppie da sogno”. Una di queste è già realtà ed è quella che affianca, in difesa, Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly. Il contratto del greco è stato depositato in Lega. Appena avrà completato le visite mediche arriverà l’annuncio ufficiale via Twitter. Manolas dovrebbe arrivare a Milano tra il 12 e il 13 luglio. Il suo acquisto, scrive il quotidiano, è un segnale delladel club sotto tutti gli aspetti. “Per la prima volta ilpaga la clausola sul mercato interno, poi c’è stato uno sforzo importante suo ed’”. Il rinnovo di Koulibaly è stato chiuso un anno fa. Dal 1 luglio il suoo ha raggiunto i 7 milioni. Nel suo contratto c’è una clausola di 150 milioni di euro valida solo per l’estero. Il Liverpool ...

