Stromboli | l' amico della vittima | Correvamo sotto i lapilli

Stromboli - Mario Tozzi : "Vulcano amico ma questa volta i gas sono sfuggiti al nostro controllo" : " Stromboli è un vulcano amico che ha piccole fontane di lava in superficie molto spettacolari. Che però può avere queste esplosioni", spiega il geologo Mario Tozzi in collegamento con Agorà estate su Raitre, "quindi quando l'attività cresce e il gas nella camera magmatica aumenta, di solito lo sappi

Esplosione Stromboli : il morto è un 35enne di Messina. - ferito l’amico brasiliano [NOMI e DETTAGLI] : E’ stata identificata la vittima dell’Esplosione dello Stromboli: è un 35enne di Milazzo, Massimo Imbesi. Era con un amico brasiliano che e’ rimasto ferito in maniera non grave. La Protezione civile regionale siciliana ha disposto lo stazionamento davanti a Stromboli di una nave militare e di una nave privata per far fronte ad una eventuale evacuazione dell’isola interessata nel pomeriggio dalla violenta eruzione e dagli ...