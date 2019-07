Muore ciclista trafitta da un' inferriata

Un gabbiano lo colpisce sul casco - Muore un motociclista : Giorgia Baroncini Dopo l'impatto con il volatile, il 47enne ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi del 118 Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato sull'asfalto. A causare l'incidente, e la morte del motociclista, è stato un gabbiano che ha colpito il 47enne sul casco. L'uomo, residente a Lusciano in provincia di Caserta, stava percorrendo la strada provinciale 335, ...

Scontro tra scooter e cavallo : Muore motociclista a Tor di Valle : Roma – Incidente mortale a Roma poco dopo la mezzanotte in via Ostiense, all’altezza dell’incrocio con via del Trotto nella zona di Tor di Valle. A perdere la vita un motociclista del 1967 che viaggiava a bordo di uno scooter entrato in collisione con un cavallo. A dare l’allarme e’ stata una chiamata al 112 che avvertiva appunto della presenza di alcuni cavalli in strada. Al loro arrivo sul posto gli agenti della ...

Fulmine colpisce un motociclista sul casco : va fuori strada e Muore : Stava guidando in sella alla sua moto quando all’improvviso un Fulmine lo ha colpito sul casco, centrandolo in pieno. La scarica elettrica non gli è stata fatale però gli ha fatto perdere il controllo della moto, portandolo fuori strada. Così nello schianto è morto un motociclista 45enne: è successo in Florida domenica pomeriggio. La scena è avvenuta sotto gli occhi di un poliziotto che stava percorrendo la stessa autostrada. ...

Incidente mortale a Palermo - Muore un motociclista di 55 anni : Un Incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Palermo. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni palermitano. Ancora sangue sulle strade del capoluogo. Lo scontro in cui è morto l’uomo è avvenuto in via Selinunte, all’angolo con via Piazzi, nei pressi di via Dante. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il motociclista, in sella alla sua moto quando, per cause ancora da verificare, si è schiantato ...

Motociclista Muore nel Messinese : Un uomo di 33 anni, B.D., e' morto in un incidente stradale in via Pirandello, a Taormina. Viaggiava a bordo di una moto in direzione Monte-Valle, quando e' finito contro un'auto che transitava nella stessa direzione. Sono intervenuti i carabinieri.

Motociclista sbalzato di sella - Muore 37enne : Un Motociclista, D.P., 37 anni, di Dolo (Venezia), e' morto in un incidente mentre stava scendendo con un gruppo di amici "biker" da Passo Giau verso Selva di Cadore (Belluno). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto finendo contro il guardrail e, sbalzato di sella, e' finito in una ripida scarpata. Un automobilista che ha assistito all'incidente ha dato l'allarme al 118 che ha inviato l'elicottero del Suem ...

Roma - auto contromano sulla Casilina travolge moto : Muore motociclista di 32 anni. Arrestato l'automobilista ubriaco : Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso sulla Casilina all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contRomano. L'incidente è avvenuto...

Incidente sulla A-29 - Muore motociclista : Sull'autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico in direzione Alcamo è provvisoriamente rallentato a causa di un Incidente al km 29, nel comune di Paceco, in provincia di Trapani. Lo rende noto Anas precisando che la circolazione è consentita sulla corsia di marcia. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo, senza coinvolgere altri veicoli, ed è deceduto nell'Incidente. Il personale Anas è intervenuto ...

Incidente mortale - motociclista Muore sulla Marrucina - : Chieti - Un uomo ha perso la vita poco fa in un Incidente stradale avvenuto ad Ortona (Chieti) sulla SS Marrucina. Secondo le prime informazioni la persona deceduta era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Al momento non si conoscono le generalità. Da Pescara era stato fatto decollare anche l'elicottero del 118, ma i sanitari, arrivati anche con una ambulanza, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto ...