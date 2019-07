LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 7-6 2-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA | il romano conquista il

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Splendido servizio ad uscire die niente da fare perARRIVA IL BREAK IN APERTURA!!! 2-0 perin questo terzo set e sulla diagonale di dritto l’azzurro prevale Vantaggio, non perfetta la controsmorzata ma il passante diè out! Palla break 40-40 Affossa in rete il rovescioVantaggioche con un dritto ad incrociare si salva, provato assai fisicamente 40-40 Palla corta non eccezionale perma lo scatto in avanti del cipriota non è eccezionale e la sua risposta è in rete 40-30 Gran rovescio incrociato die niente da fare per30-30 Due brutti errori gratuiti diringrazia 0-30 Out il rovescio incrociato del cipriota 0-15 Doppio fallo per1-0 Scappa il dritto ae ottiene il game in ...

zazoomnews : LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 6-5 Wimbledon 2019 in DIRETTA: il romano conquista il break e servirà per il secondo… - zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal e Berrettini avant… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Baghdatis 1-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA: possibile ultima recita per il cipriota al cospetto del ro… -