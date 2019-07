La felicità di Anna e Carmine | ex U&D | distrutta dal fuoco dopo incidente domestico

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) I fans di Uomini e Donne sono molto preoccupati in seguito ad una voce circolata sul web. Più fonti hanno riportato che una ex coppia, nata proprio negli studi Mediaset di Maria De Filippi, sarebbe stata vittima di un. L'abitazione didel Trono Over, una villetta di Migliano in provincia di Avellino, è esplosa per una fuga di gas e l'ex dama è ora grave in ospedale. Uomini e Donne, trono over news:per una coppia Over Una delle coppie più riuscite formatasi durante la partecipazione al Trono Over di U&D è stata quella di. Molti sono i fans del programma di Maria De Filippi che si ricorderanno di loro. La coppia è uscita insieme e felice dagli studi Mediaset e la loro storia d'amore nata nel reality è continuata anche lontana dalla luce dei riflettori. La coppia viveva, almeno fino ad ora, in una villetta a ...

amfdistefano : @AnnaRDelorenzo @susymatarazzo ...Mai! ! Buongiorno Anna Cose belle e felicità - Lilliflo : @AnnaDidly @UnTemaAlGiorno Ciaoooo Anna?? Bellissimo....?? Trallallà ?? felicità per te - Lilliflo : @AnnaBella_91_ Notte Anna?.... felicità -