calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Mi auguro che vada alla Juve. Se quest’anno il campionato e’ finito a febbraio, se i bianconeri continuano cosi’ sicuramente l’anno prossimo terminera’ prima”. Sono le dichiarazioni dia margine di un evento legato al premio ‘Fair Play-Menarini’ 2019. “Sinceramente penso che tutte le squadre si rinforzeranno, cominciando dal Napoli e dall’Inter, quindi sicuramente qualcosa di positivo vedremo – dice il campione del mondo di Spagna ’82 -. Mi auguro che il campionato quest’anno dica qualcosa di diverso rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni”. “Rabiot? Se non hato gli equilibri in chiave Champions League l’anno scorso Cristiano Ronaldo non vedo come possa farlo Rabiot. Credo che il francese fara’ parte di un sistema, la Juve sta facendo grandi ...

CalcioWeb : #Juventus, Franco #Causio: '#Rabiot? Non sposta gli equilibri' - franco_zanco : @elbauscia @Limder2 @NicoSchira I ricavi della Juve sono il doppio di quelli dell'Inter. Non è che devi vedere il m… - PaPaganini : @franco_fabry Per ora la Juventus non ha ricevuto offerte ufficiali per Szczesny ma se DeGea va al Psg lo United ci prova -