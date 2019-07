oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Non vuole fermarsi più la nuova giovane promessa della, reduce da un periodo di forma strepitoso che proverà a prolungare fino allaper poi andare in vacanza in modo da recuperare energie preziose per il finale di stagione. Il francese della Yamaha ha già collezionato tre pole position e due piazzamenti sul podio nella sua prima stagione della carriera nella classe regina, mettendo in mostra un grandissimo talento con caratteristiche di guida che si adattano alla perfezione con la propria Yamaha del Team Petronas.ha trasmesso grande entusiasmo durante la conferenza stampa piloti, analizzando l’ultimo weekend e proiettandosi all’imminente fine settimana tedesco: “Innanzitutto è molto bello tornare in un weekend di gara. Assen è stata una gara molto positiva per noi, abbiamo espresso un ottimo passo gara nella prima parte e ...

OA_Sport : Fabio Quartararo MotoGP, GP Germania 2019: “Sachsenring non è il circuito migliore per me, ma possiamo fare bene an… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #GpGermania:@FabioQ20 , 'Al #Sachsenring possiamo fare bene' - - motograndprixit : #MotoGP | #GpGermania:@FabioQ20 , 'Al #Sachsenring possiamo fare bene' - -