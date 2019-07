David Sassoli | ‘Porte aperte alle Ong’

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019), 63 anni, ex giornalista del Tg1 ed esponente del PD, è stato eletto ieri Presidente del Parlamento europeo, con 354 voti su 667 espressi: ne sarebbero bastati 334 per raggiungere la maggioranza assoluta. I socialisti, così, si sono aggiudicati la presidenza del Parlamento Europeo.prenderà il posto di Antonio Tajani, in carica dal gennaio del 2017. Il suo mandato dovrebbe durare due anni e mezzo e dal 2021 in poi la legislatura dovrebbe spettare ai Popolari. Il neo Presidente è impegnato da circa 10 anni in attività istituzionali all'interno del Parlamento Europeo. Dal 2014 ha ricoperto la carica di vice-presidente e nell'ultima legislatura è stato membro della commissione Turismo e Trasporti. Il primo discorso didopo la sua elezione Durante la prima conferenza stampa, poco dopo la sua elezione,ha voluto esprimere la propria opinione sui ...

matteorenzi : Buon lavoro a David Sassoli eletto presidente del Parlamento Europeo. E in bocca al lupo a Ursula Von Der Leyen, Ch… - europainitalia : Congratulazioni a David Sassoli, eletto Presidente del Parlamento europeo ?????? Dopo il Presidente uscente… - BeppeSala : David Sassoli è il nuovo Presidente del Parlamento Europeo. Una grande notizia per tutti noi e per il nostro Paese.… -