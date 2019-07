Controlli stradali con etilometro e drug-test | due denunciati

romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Roma – Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno messo in atto mirati dispositivi di controllo alla circolazione stradale, anche con, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le strade dei quartieriaccio, San Saba e Aventino nei pressi dei luoghi di ritrovo dei giovani frequentatori della movida. I Carabinieri hanno denunciato un 44enne, originario della provincia di Cosenza ma residente nella Capitale, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo e’ stato notato a bordo di uno scooter mentre procedeva a zig-zag lungo via delle Terme di Caracalla ed e’ stato fermato. Al termine deie’ risultato positivo agli accertamenti alcolemici. In via del Campo Boario, invece, i Carabinieri hanno fermato un 28enne romano, gia’ noto alle forze dell’ordine, poi denunciato per false ...

