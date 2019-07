Tiro con l’arco – Splendido inizio di Nespoli in Coppa del Mondo a Berlino

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)con l’arco: Coppe delottimo. Partono bene anche Fregnan e Pagni E’ scattata oggi la quarta tappa didel(Ger). Subito buone indicazioni per gli azzurri Mauro(che in questa occasione cercherà di guadagnare i punti necessari per qualificarsi per la finale di Mosca), Elia Fregnan e Sergio Pagni (alla 50esima presenza nella World Cup), che dopo le frecce di ranking round si piazzano ai piani alti delle classifiche arco olimpico e compound. La prima giornata della quarta tappa delladelha visto scendere sulla linea ditutti gli atleti in gara. Al mattino è toccato a uomini e donne del ricurvo con le frecce di ranking round, stesso programma per i compound con gli uomini che hanno tirato anche per il primo turno delle eliminatorie. Partono subito bene Mauro, settimo nell’olimpico, e i ...

poliziadistato : Ancora medaglie per gli atleti delle #Fiammeoro agli #EuropeanGames2019 di Minsk. Oro per #LucillaBoari nel Mixed T… - ItaliaTeam_it : SPETTACOLO PURO! ???? Nel tiro con l’arco Tatiana Andreoli oro e Lucilla Boari argento a #Minsk2019! RT e tanti… - poliziadistato : Seconda medaglia d'argento??agli #EuropeanGames2019 di Minsk (Bielorussia) per la campionessa di tiro a volo delle… -