Migranti | Rackete lascia Agrigento ma non l’Italia | pm dice no a rimpatrio

ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Hatola notte scorsa Carola, la comandante della nave "Sea Watch 3" dopo la decisione del gip agrigentino Alessandra Vella di non confermare nei suoi confronti l'arresto. Per la 31enne attivista tedesca, la Procura diaveva avanzato l'accusa di resistenza e violenza a nave da guerra per aver urtato volontariamente una motovedetta della Guardia di Finanza che le impediva l'ormeggio della nave alla banchina di Lampedusa.Il magistrato invece ha ritenuto la sua manovra giustificata da una "scriminante" legata all'avere agito "all'adempimento di un dovere" quello di salvare vite umane in mare., già bersaglio di pesanti minacce e offese la notte dello sbarco a Lampedusa, avrebbe subito ulteriori minacce e per tale ragione è stata portata via dalla città dei templi. Il prossimo 9 luglio dovrebbe comunque essere nuovamente interrogata nell'ambito ...

repubblica : Sea-Watch, Carola Rackete è libera. Il giudice annulla l'arresto: 'Ha agito per portare in salvo i migranti' [news… - VittorioSgarbi : #seawatch #migranti #lampedusa Ho invitato Carola Rackete a Sutri perché possa raccontare la sua versione dei fatti… - Linkiesta : «Il decreto sicurezza bis non è applicabile alle azioni di salvataggio, in quanto riferibile solo alle condotte deg… -