Mediaset non rinnova con la Gialappa’s

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Gialappa's Band Senza new entry di rilievo, a fare notizia sono gli assenti o, se preferite, i ‘trombati’.ha annunciato i propri palinsesti per la stagione 2019/2020 nei quali non figura la Gialappa’s Band. Tra il trio comico formato da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci e l’azienda non è strato trovato l’accordo e, dunque, il contratto non è statoto. E pensare che dodici mesi fa, di questi tempi, i Gialappi venivano annunciati come protagonisti di una delle poche novità in stagione di Italia 1: Mai dire Talk. Il programma, in onda in prima serata da novembre 2018 con la conduzione in studio del Mago Forest, non ha riscosso il successo sperato, chiudendo il 25 gennaio 2019 con un deludente 3.6% di share. Sottotono, in realtà, è stato in generale il rientro adella Gialappa’s, avvenuto nel 2017 dopo ...

