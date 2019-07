L’ispettore Coliandro 8? Si farà dopo Diabolik Parola dei Manetti Bros

dituttounpop

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’ispettore8? Per i. sima perderà un elemento del cast originale e molto amato“In tanti me lo chiedete ma io sinceramente non lo so se quest’avventura continuerà”. Quando Gianpaolo Morelli scrisse questa frase in uno stato Facebook alla fine dell’apprezzata – sia dagli ascolti che dagli addetti ai lavori – settima stagione de L’ispettore, i fan entrarono in un vero e proprio sconforto, incapaci di accettare la fine di una delle migliori serie italiane degli ultimi anni e per giunta in chiaro! ndr..Gruppi su Facebook, petizioni online, status e messaggi di tutti gli “ultras di”, come definiti da Carlo Lucarelli – la penna che da vita alle storie dell’ispettore più improbabile della tv – uniti per urlare a gran voce un nuovo ciclo di episodi. Sono ...

thegrantfinale : RT @mikisit2011: HOT pants pissing scene in L'Ispettore Coliandro. #peepants #pisspants #maledesperation #malewetting #gaypiss #fearwetting… - litpeerelief : RT @mikisit2011: HOT pants pissing scene in L'Ispettore Coliandro. #peepants #pisspants #maledesperation #malewetting #gaypiss #fearwetting… - mikisit2011 : HOT pants pissing scene in L'Ispettore Coliandro. #peepants #pisspants #maledesperation #malewetting #gaypiss… -