DISSIDIA FINAL FANTASY NT | TIFA si unisce al roster

gamerbrain

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Square Enix ha annunciato che è ora possibile acquistare, uno dei personaggi più amati diVII, come personaggio scaricabile sia inNT che inNT Free Edition per STEAM e PlayStation 4. OggiLockhart sial cast sempre in espansione diNT, portando il suo potente stile di combattimento nell’arena.è una esperta di arti marziali ed è in grado di sbloccare vari attacchi potenti a seconda di quanto colpisce i suoi nemici. Il suo “Limit Break” potenzia i suoi alleati a seconda del risultato del minigioco della slot machine che appare sullo schermo. Inoltre, per festeggiare l’uscita diXIV: Shadowbringers, la nuova espansione dell’acclamatissimo MMOXIV Online, i giocatori ...

Nerdream_it : In molti hanno dibattuto sulla nostra pagina Facebook in merito alle forme di #TifaLockhart... Quasi tutti concordi… - PSExperience1 : Robbba Agggratis: Il costume EX di Zenos yae Galvus in Dissidia Final Fantasy NT, il pacchetto PS Plus di Luglio in… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Dissidia - Final Fantasy NT PlayStation 4 -