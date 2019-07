Caso Varani,condanna definitiva a Foffo

E'laa 30 anni per Manuelper l'omicidio del 23enne Luca, drogato,torturato e ucciso durante un 'festino' in un appartamento a Roma. Era la notte del 4 marzo 2016. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Roma rigettando il ricorso della difesa che invocava il 'vizio di mente'. La Corte suprema ha confermato la piena capacità di intendere e di volere. L'altro accusato era Marco Prato che si è suicidato in cella prima dell'inizio del processo di I grado, nel 2017.(Di mercoledì 3 luglio 2019)