Brasile-Argentina | Dani Alves sta dalla parte di… Messi | “l’arbitro? Era più nervoso di

Coppa America - Argentina KO. Scaloni : “Siamo stati superiori al Brasile” : Argentina KO. Niente finale per l’Albiceleste, sconfitta in semifinale dal Brasile paese ospitante. 2-0 firmato Gabriel Jesus e Firmino. Messi ancora a secco con l’Argentina: l’annuncio sul futuro a fine gara Il Ct dei biancocelesti Lionel Scaloni ha detto che la sua squadra è stata superiore agli avversari nonostante la sconfitta: “Abbiamo fatto una grande partita e siamo stati superiori al Brasile“, ha detto il tecnico ...

Calcio - Copa America 2019 : il Brasile fa suo il “Superclasico” e vola in finale. Messi e l’Argentina si fermano sul palo : Il “Superclasico” è del Brasile. A Belo Horizonte i verdeoro superano per 2-0 l’Argentina grazie alle reti di Gabriel Jesus e Firmino, staccando il biglietto per la finale dopo dodici anni dall’ultima volta. Grande delusione per l’Albiceleste, che si ferma ai due legni colpiti da Aguero e Messi, con quest’ultimo che deve ancora rinunciare al primo titolo con la maglia della sua nazionale. Brasile partito ...

Brasile-Argentina - Tite : “ieri mi sono svegliato alle 3.15 del mattino…” : Si avvicina sempre di più la semifinale di Coppa America tra Brasile e Argentina, una partita che non ha bisogno di presentazioni. L’allenatore del Brasile Tite presenta la delicata partita. “Non riuscivo a dormire bene, non sono Superman, sono come sono e posso affrontarlo”, ha detto nella conferenza stampa della vigilia a Belo Horizonte. “Ieri mi sono svegliato alle 3.15 del mattino, stavo pensando a quello che ho ...

