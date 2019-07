A casa non potevo parlare non mi rimaneva che scrivere

Non accettavano il ragazzo! 27enne indiana segregata in casa dai genitori : La famiglia non accettava la relazione della 27enne col connazionale conosciuto a Malta dove lavora come infermiera. È stato proprio il findanzato, avvertito da lei con un sms di nascosto, a liberarla grazie all'intervento dei carabinieri. I genitori non accettavano il fidanzato e allora l'hanno segregata in casa. È successo in provincia di Pavia dove una ragazza di 27 anni di origine indiana è stata rinchiusa dalla famiglia in un ...

Tony Colombo litiga con la moglie Tina Rispoli e lei va via di casa : “Volevo invecchiare con te ma non l’hai voluto” : Tre mesi dopo le nozze faraoniche in centro a Napoli che tanto fecero discutere, sembra che il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli sia già in crisi. A sostegno di questa ipotesi ci sono alcune frasi pubblicate da Colombo sulle sue storie di Instagram, che sembrano essere riferite proprio alla moglie: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina“, ha scritto aggiungendo poi ...

Azienda di vernici in fiamme - spaventosa nube nera : "Restate a casa e non mangiate verdura" : Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno di un'Azienda di vernici a Brendola (Vicenza). Chiuso un tratto...

Morgan : "Non ho paura di dormire su una panchina - ma in quella casa c'è il mio lavoro : la politica intervenga" : “In questi giorni la mia casa, che è il centro della mia creatività, sotto assedio, mi è stata tolta, ma non mi interessano le quattro mura. Posso dormire anche su una panchina, ma là dentro c’è la mia vita, il mio lavoro, quello che ho fatto negli ultimi 30 anni”, a parlare è Morgan.Dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza, il cantautore è tornato a commentare la vicenda durante ...

Migranti : casarini - 'repressione e criminalizzazione non ci fermano' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "La repressione e la criminalizzazione non ci fermano. E' troppo forte il desiderio di aiutare le persone e la volontà di non girare la testa dall'altra parte questa volta. Nella storia, in Europa, lo abbiamo già fatto di girare la testa dall'altra parte di fronte ai ca

MotoGp - Dovizioso suona la carica in casa Ducati : “giornata strana - ma in ogni caso non ci arrendiamo” : Il pilota della Ducati ha parlato dell’undicesimo tempo ottenuto in qualifica, confermando di voler vendere cara la pelle in gara Nonostante l’avvio positivo di ieri e la buona competitività ribadita in assetto da gara nelle prove odierne, il cambiamento netto delle condizioni atmosferiche ha condizionato Andrea Dovizioso, costretto a chiudere in undicesima posizione le qualifiche del Gp d’Olanda. Alessandro La Rocca ...

La casa di carta 3 non concluderá la serie - Netflix conferma i nuovi episodi della quarta : Manca meno di un mese al ritorno su Netflix de 'La casa di carta', la famosa serie spagnola che è ormai conosciuta in tutto il mondo grazie alla celebre piattaforma. Gli episodi inediti compongono la terza parte della serie che verrà interamente pubblicata il 19 luglio. Secondo le ultime notizie diffuse su internet, sembra che 'La casa di carta' non si fermerà qui. Il direttore dei contenuti originali di Netflix per la Spagna ha confermato, ...

casaPound ha annunciato che non sarà più un partito : I vertici di CasaPound Italia hanno annunciato che è finita l'esperienza partitica del movimento di estrema destra originario di Roma. Andando maggiormente nei particolari, e stando a quanto viene riportato in un articolo pubblicato sul sito web de La Stampa, la decisione è stata comunicata dal leader della formazione Gianluca Iannone. Lo stesso Iannone ha specificato che, a seguito dei risultati delle recenti elezioni Europee, la stessa ...

Da Grozio e Las casas derivano le radici europee per non farci fagocitare da Salvini : È di ieri la foto del padre honduregno morto nel Rio Grande, tentando di entrare negli USA per scampare alla miseria. Con lui è morta anche la figlioletta, che portava abbracciata alla schiena sotto la maglia, per proteggerla e per non farla trascinare via dalla corrente. È di ieri l'atto di disobbedienza civile della capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete, che ha forzato il blocco voluto da Matteo Salvini per impedire lo sbarco di 42 ...

Chiedo Di Non Chiedere è il nuovo singolo di Giordana Angi dal disco d’oro casa (audio e testo) : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Chiedo Di Non Chiedere. Il brano arriva dopo Casa, disco di debutto con il quale ha appena conquistato il disco d'oro dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi. Il brano è già stato presentato in più di un'occasione nel corso della partecipazione al talent e dal 5 luglio sarà il nuovo singolo estratto dal suo primo album per il quale sta ancora tenendo le date del lungo instore annunciato dopo la ...

casapound dice che non si presenterà più alle elezioni : Il presidente del partito politico di estrema destra Casapound, Gianluca Iannone, ha annunciato che il partito non si presenterà più alle elezioni e tornerà ad essere esclusivamente un movimento come nei suoi primi anni. Iannone ha detto: «In seguito all’esperienza delle

Temptation Island 6 anticipazioni seconda puntata : Sabrina Martinengo nella casa dei single - Nicola Tedde non la prende bene : Nelle ultime ore, sull'account ufficiale Instagram di 'Temtpation Island', è stata mostrata una seconda clip, che riguarda una delle coppie protgoniste del docureality di Canale 5. Nel pinnettu, Nicola Tedde osserva che la fidanzata Sabrina Martinengo, pensando di non essere ripresa dalle telecamere, si reca nell'alloggio dei single. A chi starà raggiungendo nel cuore della notte? prosegui la letturaTemptation Island 6 anticipazioni seconda ...

casapound non sarà più un partito - c’è già la Lega : Casapound smette di essere un partito. Lo ha annunciato Gianluca Iannone, presidente della formazione neofascista: “Non si tratta di un passo indietro, ma è un momento di rilancio dell’attività culturale, sociale, artistica, sportiva di Cpi. sarà anche un’occasione per tornare a investire tempo ed energie nella formazione militante”. Casapound insomma non scompare e continuerà a operare come movimento, ma non la troveremo più sulle ...

casaPound in ritirata dopo il flop alle elezioni europee : "Non saremo più un partito" : Il presidente di Cpi: "In seguito all'esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul...