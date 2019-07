Wimbledon – Federer parte male ma poi rimonta | King Roger stende Harris e vola al secondo

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer avanza. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer e Nadal in campo. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer pronto a chiudere i giochi. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso eliminati. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer pronto a chiudere i giochi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Wimbledon – Coco Gauff e il retroscena su Roger Federer : “mi prese da parte dopo una sconfitta - mi disse…” : Coco Gauff, la teenager che ha conquistato Wimbledon, ha rivelato un particolare retroscena legato al suo incontro con Roger Federer: il campione svizzero è la sua fonte di ispirazione Entra nel main draw di Wimbledon a 15 anni, qualificandosi come la più giovane tennista di sempre, poi accede al secondo turno battendo con un doppio 4-6 una leggenda come Venus Williams: la giovane Cori ‘Coco’ Gauff è la tennista del momento. In ...

Wimbledon 2019 : il tabellone di Roger Federer. Sorteggio fortunato per lo svizzero - con all’orizzonte una semifinale contro Nadal : Domani scatta Wimbledon e tra i più attesi c’è ovviamente Roger Federer. Lo svizzero inizierà, però, martedì il suo cammino verso quello che sarebbe il suo nono titolo ai Championships. Il Sorteggio di venerdì è stato sicuramente positivo per il nativo di Basilea, che può ritenersi molto soddisfatto di quello che ha previsto l’urna londinese. Un tabellone abbastanza agevole fino ai quarti di finale, con all’orizzonte una ...

Pronostici Wimbledon maschile – Djokovic per riconfermarsi - Federer a caccia del 9° titolo : attenzione ai giovani : Novak Djokovic pronto al back to back per riconfermare la vittoria dello scorso anno, Roger Federer a caccia del 9° titolo: i Pronostici di SportFair per il tabellone maschile di Wimbledon Si aprono i cancelli dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra: lunedì inizia ufficialmente Wimbledon! Il blasone, la storia, le tradizioni del torneo più famoso del tennis mondiale, accompagneranno gli appassionati della racchetta per le ...

Wimbledon 2019 - cambia il tabellone di Matteo Berrettini. Sostituisce Coric - possibile ottavo di finale con Federer! : cambia il tabellone di Matteo Berrettini a Wimbledon, Borna Coric (testa di serie numero 14) ha infatti dato forfait e dunque il suo posto verrà preso dal tennista romano. Il 23enne avrebbe dovuto affrontare Alcot al primo turno e invece incrocerà lo sloveno Aljaz Bedene, avversario ostico e molto solido che potrebbe impensierire il nostro portacolori sull’erba londinese. Il vincitore del torneo di Stoccarda e semifinalista ad Halle ...

Wimbledon 2019 - analisi tabellone maschile : Federer fortunato - tanti ostacoli per Nadal. Djokovic a metà strada - agli italiani poteva andar meglio : Diversi spunti di interesse arrivano dal tabellone principale dell’edizione 2019 del torneo di Wimbledon, dalla prima riga della parte alta, quella occupata dal detentore Novak Djokovic, all’ultima della parte bassa, appannaggio di Roger Federer. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci si può aspettare, dividendo idealmente il tabellone in quattro quarti. Nel primo quarto troviamo subito Djokovic nel suo esordio con il tedesco Philipp ...

Wimbledon 2019 : il tabellone maschile. Djokovic esordisce con Kohlschreiber. Strada in salita per Nadal - è dalla parte di Federer! : È stato sorteggiato il tabellone maschile di Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica, Novak Djokovic, avrà un esordio complicato con il tedesco Philipp Kohlschreiber. Per il serbo possibile quarto di finale con il greco Stefanos Tsitsipas (avversario di Fabbiano), ma tante possibili insidie lungo il cammino (Auger-Aliassime, Dimitrov, Monfils). Strada sicuramente in salita per Rafael Nadal. Dopo un esordio sulla carta agevole ...

Wimbledon – Ecco il tabellone maschile : Djokovic vuole il back to back - Nadal sulla strada di Federer : Svelato il tabellone maschile di Wimbledon: Djokovic difende il titolo, Nadal sulla strada di Federer verso la finale Dopo Austrlalian Open e Roland Garros, giocati rispettivamente su cemento e terra rossa, è la volta di Wimbledon, im mitico Slam che chiude la stagione su erba. Tutto pronto per il grande torneo londinese che aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio e si concluderà domenica 14 luglio. I prati verdi dell’All England ...

Wimbledon 2019 - i favoriti. Djokovic difende il titolo - Federer cerca la nona - Nadal si sente bene. Diversi i possibili outsider : Normalmente, da ormai tantissimi anni, sono sempre tre i nomi a comandare il lotto dei favoriti, in qualsivoglia ordine di preferenza, nei tornei dello Slam: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. L’edizione 2019 di Wimbledon non fa eccezione. Djokovic è il detentore del titolo, conquistato in un 2018 che fino a quel momento l’aveva visto barcollare a più riprese. Da quel successo, però, il fantasma della prima metà ...

Wimbledon – Inutili le lamentele di Nadal : adesso è ufficiale - Federer testa di serie numero 2 : Niente da fare per Nadal: Federer confermato ufficialmente seconda testa di serie di Wimbledon Nei giorni scorsi Rafa Nadal si è lamentato della formula unica di Wimbledon per l’identificazione delle teste di serie, che privilegia i risultati in erba. A nulla sono servite però le lamentele del maiorchino, numero 2 del ranking ATP, e il supporto del numero 1 al mondo Novak Djokovic: adesso è ufficiale, è Federer la testa di serie ...

Wimbledon – Djokovic si schiera con Nadal : “hanno tolto la seconda posizione a Rafa! Federer? Mi sorprende che…” : Novak Djokovic si schiera dalla parte di Rafa Nadal: ingiusto dare la seconda testa di serie di Wimbledon a Roger Federer Wimbledon non è come gli altri Slam, è risaputo. La storia, le tradizioni, l’outfit bianco, le fragole e chi più ne ha più ne metta, sono caratteristiche rendono lo Slam britannico unico nel suo genere. E anche le regole. La particolare assegnazione delle teste di serie, scelte in base ai risultati ottenuti su ...