Uomini e Donne | l’ultima frecciatina di Giulio a Giulia e Manuel

Uomini e Donne. Il colpo di scena choc : come hanno beccato Giulia e Giulio Lo scoop dopo la rottura con Manuel : Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. A poco meno di un mese dell’uscita dal programma Uomini e Donne come coppia, Giulia e Manuel hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. A dare la notizia, dopo giorni di rumors, è stata Giulia Cavaglia attraverso i suoi profili social. Da giorni la coppia era al centro delle polemiche per un presunto tradimento di Manuel nei giorni in cui, insieme ad alcuni amici, era volato a Ibiza per ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia e Giulio Ravelli si sono rivisti? La prova schiacciante - ma lui sbrocca : Gossip-bomba su Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5: Giulia Cavaglia e Giulio Raselli si sono rivisti? La voce rincorre i due ex protagonisti del Trono Classico, che fino a prova contraria non si vedono da un mese. A Uomini e Donne, per inciso, Giulia ha preferito M

Gossip Uomini e Donne : la Cavaglià e Raselli avvistati su un'auto identica : Il Gossip di Uomini e Donne continua ad occuparsi di Giulia Cavaglià e delle conseguenze della sua rottura con Manuel Galiano. La coppia, nata nelle ultime fasi della stagione 2018-19 del Trono Classico, si è ufficialmente lasciata qualche giorno fa dopo alcuni giorni di smentite e segnalazioni: lui, in vacanza ad Ibiza, avrebbe baciato una ragazza immortalata nel video di un'amica, Giulia non avrebbe affatto gradito quanto accaduto, pur ...

Gossip Uomini e Donne - Angela : la sorella fa una gaffe. E’ polemica : Angela Nasti di Uomini e Donne, la sorella choc: “Non bevo acqua!” Angela Nasti, in questi ultimi giorni, è stata molto criticata per aver deciso di lasciare Alessio Campoli dopo pochissimi giorni dalla scelta di Uomini e Donne. Ma oggi a far molto discutere non è stata quest’ultima, bensì sua sorella, la quale ha fatto una clamorosa dichiarazione che ha creato in pochissimi minuti un incredibile putiferio mediatico. Cosa ha ...

Non hai l'età! Barbara De Santi di Uomini e donne esageratamente hot : In “Uomini e donne over” è la rivale per eccellenza di Gemma Galgani. E per dimostrare la sua superiorità ha tirato fuori… tutte le armi a sua disposizione. Barbara De Santi ha postato su Instagram una sua foto che lascia ben poco all’immaginazione, vestita solo di uno stirminzito tanga e con il seno a malapena coperto da una mano.\\ Il commento è “A gentile richiesta”, seguito da una serie di faccine che ridono. Una scelta provocatoria che ...

Uomini e Donne - esplosione nella villa di Anna e Carmine/ L'ex dama in fin di vita! : Grave incidente per Anna e Carmine, coppi nata a Uomini e Donne. esplosione in villa òper una fuga di gas: lei è in fin di vita

Uomini e donne trono over - esplosione nella casa di Anna Grassi e Carmine Grasso : Paura tra i fan del trono over di Uomini e donne. Secondo quanto riportano diverse testate tra cui Ilgiornale.it, Carmine Grasso e Anna Grassi sarebbero rimasti coinvolti nell’esplosione della loro villetta a Migliano, frazione di Lauro (Avellino), forse per una fuga di gas. Stando alla notizia apparsa su IrpiniaNews.it “Due persone sono rimaste ferite: si tratta di un uomo di 81 anni, medicato sul posto, e di una donna di 70 anni, ...

Uomini E DONNE/ Luigi Mastroianni - dedica ad Irene Capuano : 'niente di più semplice' : UOMINI e DONNE, Andrea Cerioli parla della fidanzata Arianna confessando che la sceglierebbe per altre mille volte: poi l'ex tronista dice la sua anche...

Uomini e Donne : esplosione nella villa di Anna e Carmine - lei in gravi condizioni : In queste ore i telespettatori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi sono particolarmente scossi a causa di un episodio davvero sconcertante. Due concorrenti del trono over di Uomini e Donne, infatti, sono stati travolti da un incidente domestico davvero molto grave. I protagonisti di questo increscioso avvenimento sono Anna e Carmine. I due si sono conosciuti nel corso di questa stagione del talk show condotto da Maria De Filippi. Le ...

Uomini e Donne : Giulia si è vista con Giulio Raselli? Spunta un video : Giulia Cavaglià e Giulio di Uomini e Donne si sono rincontrati? L’indiscrezione Giulia Cavaglià, in questi giorni, ha fatto discutere per essersi lasciata con Manuel. Tra i due sembrava andasse tutto a gonfie vele, ma purtroppo la vacanza di lui a Ibiza ha distrutto il loro rapporto. Ma non è finita qua perchè giusto poco fa IlVicolodelleNews.it ha riportato una clamorosa indiscrezione. Di cosa si tratta? L’ex tronista di Uomini e ...

Anna Grassi in gravi condizioni! Esplode la villetta di due ex del trono over di Uomini e Donne : Sarebbero gravi le condizioni di salute di Anna Grassi, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. Martedì 25 giugno, intorno alle 9 del mattino, una violenta esplosione avrebbe fatto saltare in aria la villetta di Migliano, in provincia di Avellino, nella quale i due convivono da qualche tempo. Nello scoppio sarebbero rimasti feriti entrambi, avendo riportato ustioni su parte del corpo. Trasportati in ospedale, Anna verserebbe in ...

Uomini e Donne : Barbara De Santi nuda su Instagram scatena le polemiche - la foto : La nota dama del trono over in pose hot sui social, la blogger Deianira Marzano: "Hai perso il lume della ragione"

Giorgia Lucini di Uomini e Donne - un dolore enorme : l’addio in lacrime alla sua Olivia : Ricordate Giorgia Lucini, la ex protagonista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante? Torniamo a parlare di lei perché, come fatto sapere a mezzo social, la bella Giorgia sta facendo i conti con un grande dolore: è in lutto per l’adorata cagnolina Olivia. Giorgia ha dato la brutta notizia ai suoi fan tramite alcune Storie di Instagram in cui piange per la morte della sua adorata bulldog francese. Prova a trattenere le lacrime ma non ...

Uomini e Donne shock : Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di nuovo insieme : Sui social spuntano alcuni video l'ex tronista e l'ex corteggiatore insieme nella stessa automobile.