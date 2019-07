Uomini e Donne I Fan Chiedono un Confronto fra le Coppie Scoppiate!

Uomini e donne - esplosione nella villetta di Anna e Carmine : lei è grave - combatte tra la vita e la morte : Un’improvvisa esplosione, dovuta a una fuga di gas, ha fatto letteralmente saltare in aria la villetta di Anna e Carmine, coppia nata al Trono Over di Uomini e donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lo scoppio ha provocato ustioni e ferite ad entrambi, ma se Carmine se l’è cavata con ferite superficiali, la signora Anna ha subito invece gravi ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e ora si trova ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Francesco Fedato : vacanze d’amore dopo le bugie in tv : E’ stato un periodo duro per Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a “Uomini e donne” dove, seduta sul trono del programma condotto da Maria De Filippi, ha nascosto il fatto di essere già fidanzata. Il tempo, la famiglia e il suo nuovo amore, Francesco Fedato, attaccante del Trapani, con cui sta trascorrendo una romantica vacanza a Formentera.\\ I due infatti si sono innamorati e ora, come dimostrano i numerosi post pubblicati ...

Aic - Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUomini : progetto contro la violenza sulle donne : Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole ...

Lei combatte tra la vita e la morte! Uomini e donne - esplosione nella villetta di Anna e Carmine : La notizia dell'esplosione della villetta in cui vivono Anna e Carmine del Trono Over ha gettato nello sconforto i telespettatori di "Uomini e donne". I telespettatori di "Uomini e donne" si dicono nelle ultime ore preoccupati, per l'indiscrezione trapelata in rete che vedrebbe due ex protagonisti del Trono Over vittime di un incidente domestico. Stando a quanto riportano i beninformati, la coppia Anna e Carmine, formatasi al ...

Uomini e donne - un caos a Mediaset : saltano le coppie - autrice nel mirino : Un vero caos a Mediaset. Scoppiano le coppie e Uomini e donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, si legge su Gossip e Tv, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte sbagliate. Nel mirino la stessa Raffael

Uomini e Donne over - Salvio e Luisa svelano : 'Ci siamo regalati gli anelli' : Nonostante il talk show pomeridiano di Maria De Filippi sia, ormai, volto al termine, i personaggi del trono classico e del trono over continuano a far parlare di sé. In queste ore, due ex esponenti del trono over hanno deciso di lasciarsi intervistare dai giornalisti del settimanale Uomini e Donne Magazine ed hanno rivelato delle cose molto importanti. I protagonisti sono Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti. I due si sono conosicuti quest'anno ...

Uomini e Donne News coppie saltate. Mennoia sotto accusa : la replica : Uomini e Donne News coppie saltate. Raffaella Mennoia sotto accusa risponde: “Troppo potere decisionale? Io responsabile di molte cose”. La replica sorprende Scoppiano le coppie e Uomini e Donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte […] L'articolo Uomini e Donne News coppie saltate. Mennoia ...

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi lanciano frecciatine a Giulia : Il Gossip di Uomini e Donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è ...

Uomini E DONNE news : due recenti coppie si sono già lasciate! : È passato un mese dalla fine di UOMINI e DONNE, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi. Nelle ultime tre puntate del programma, andate in onda eccezionalmente in diretta evitando così il diffondersi di eventuali anticipazioni, i tronisti in carica hanno compiuto le loro scelte finali. Nonostante i lieti epiloghi, due coppie appena formate si sono già disfatte. Scopriamo insieme di chi si tratta. UOMINI e DONNE: i primi a ...

Giovanni Conversano dopo Uomini e Donne sono iniziati i problemi : In una lunga intervista al settimanale “DiPiù”, Giovanni Conversano ha svelato che presto convolerà a nozze e ha raccontato che dopo la partecipazione a “Uomini e Donne” la sua popolarità decollò soltanto per un breve periodo, scemando subito dopo molto velocemente. Proprio questo spegnersi rapidissimo dei riflettori e dell’attenzione mediatica lo portò ad una grave crisi, degenerata poi in depressione: “Quando sono sceso dal trono ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari sfogo : verità malattia - tatuaggi - sigarette : Anoressia Valentina Dallari: le nuove parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari ha dovuto combattere contro l’anoressia. Giorno dopo giorno, diventava sempre più magra, fino a quando non ha capito di avere un problema da risolvere al più presto. Non è stato facile ritornare a com’era prima, ma Valentina ha tenuto duro e […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari sfogo: verità malattia, tatuaggi, ...

Uomini e donne - Rocco Fredella fidanzato con Doriana : la prova - ha sempre preso in giro Gemma Galgani : Come si vede in un ghiotto servizio fotografico sul settimanale DiPiù, Rocco Fredella è fidanzato con Doriana da più di un mese ormai e dopo Uomini e donne ha ritrovato la serenità. Rocco - si legge su Gossip e Tv, avrebbe preso in giro Gemma Galgani, corteggiandola e continuando ad affermare di es

Uomini e Donne - Tragico Incidente per una Coppia del Trono Over! : Carmine e Anna si sono conosciuti e piaciuti al Trono Over di due anni fa e hanno cominciato a convivere. Oggi però stanno vivendo momenti di vero dramma. Ecco cosa è successo alla Coppia di Uomini e Donne Over! Una notizia terribile sta scuotendo in queste ore i fans di Uomini e Donne e in particolare del Trono Over, perché una delle coppie nate nella sezione del dating show di Maria De Filippi dedicata agli amori ‘maturi’ sta ...

Giovanni Conversano - il buio dopo 'Uomini e Donne' : "Sparito dalla tv sono iniziati i problemi" : L'ex tronista oggi è ben lontano dal mondo dello spettacolo e a breve sposerà la sua compagna Giada Pezzaioli