Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 10 | 10

Scuola - diplomati magistrale e laureati SFP Ultime Notizie : possibile nuovo concorso in arrivo : Il governo Conte starebbe lavorando ad un concorso riservato ai laureati SFP (Scienze della formazione primaria) e ai diplomati magistrali che non hanno potuto partecipare al concorso precedente in quanto non erano in possesso dei 2 anni di servizio richiesti. Al nuovo concorso, così come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’ (2 luglio), potrebbero partecipare quei docenti in possesso di almeno 180 ...

Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in centinaia stanno manifestando Hong Kong contro la controversa legge sulle tradizioni in Cina nel giorno del 22esimo Anniversario del passaggio dell’ex Colonia britannica Londra a Pechino nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative dove c’è questa mattina una cerimonia dell’alzabandiera ci sono stati scontri ...

Pensioni Ultime Notizie : risparmi Quota 100 congelati - la decisione : Pensioni ultime notizie: risparmi Quota 100 congelati, la decisione Sul fronte Pensioni ultime notizie ruotano ancora attorno ai risparmi che uscirebbero da Quota 100, le cui domande, per il momento, sono al di sotto delle aspettative. risparmi anche dal reddito di cittadinanza. Tutte risorse che saranno congelate: così ha deliberato il Consiglio dei Ministri, secondo quanto riportano fonti governative. Ma quanti soldi sarebbero accantonati e ...

Concorsi scuola Ultime Notizie : Bussetti ‘Infanzia e primaria in estate - secondaria entro il 2019’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al portale Orizzonte scuola, all’interno della quale ha parlato dei prossimi Concorsi riservati al personale docente. Concorso scuola dell’infanzia e primaria: bando entro l’estate Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ribadito la volontà di abbattere il cosiddetto ‘precariato storico‘ attraverso una serie di misure ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : UE - Timmermans senza maggioranza - 2 luglio 2019 - : Ultime notizie di oggi, martedì 2 luglio 2019, Ultim'ora oggi. Timmermans non ha la maggioranza, fumata nera per le nomine UE

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ C'è l'offerta per Barella : 3 milioni l'anno - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: le parole di Giulini aprono le porte a Barella in giallorosso, in attacco resta l'idea Higuain.

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione che in studio dopo alcune ore di assedio intorno al parlamento di Hong Kong alcuni manifestanti e sono entrati nell’edificio Hanno occupato l’aula al governo li accusa è venuta tua violenza estrema e la tizia minaccia l’uso della forza per sgomberare l’edificio intanto lungo corteo Pacifico ha riempito le strade ...

Calciomercato Atalanta - Ultime Notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: il punto sulle trattative La stagione di Calciomercato è finalmente entrata nel vivo. Da Lunedì 01 Luglio 2019 si è aperta ufficialmente e terrà compagnia agli appassionati fino al 02 Settembre 2019. Dopo aver concluso l’annata nel migliore dei modi a suon di record, non si può non spendere qualche parola per l’Atalanta. I bergamaschi sono ormai una garanzia di bel gioco e di risultati ...

Calciomercato Roma - Ultime Notizie : la rivoluzione della squadra : Calciomercato Roma, ultime notizie: la rivoluzione della squadra Il campionato di Serie A 2018/19 ce lo si è lasciato alle spalle appena un mese e pochi giorni fa. Dall’ultimo atto allo stadio Olimpico contro il Parma, la Roma (vittoriosa 2-1) ha poi vissuto giorni intensi e capovolgimenti di fronte repentini nell’inizio di questa calda estate. Nella capitale e dintorni si cerca di rimettere un po’ d’ordine per ...

Calciomercato Inter - Ultime Notizie : è ufficiale Godìn : Calciomercato Inter, ultime notizie: è ufficiale Godìn L’Inter è sicuramente una delle squadre più movimentate per ciò che concerne il Calciomercato e, in attesa dei prossimi acquisti, questa mattina ha reso ufficiale l’arrivo di Diego Godìn. El Faraon, uno dei centrali di difesa più forti ed esperti d’Europa è dunque pronto per la sua nuova avventura a Milano. Il giocatore uruguayano, ormai ex capitano dell’Atletico ...

Calciomercato Lazio - Ultime Notizie : poker di acquisti : Calciomercato Lazio, ultime notizie: poker di acquisti Si avvicina il ritiro di Auronzo per la Lazio, previsto per il 12 Luglio e comincia a prendere forma la squadra della prossima stagione. Calciomercato Lazio, ultime notizie: capitolo esterni C’è aria di rivoluzione in casa Lazio, infatti, molti giocatori sono ai saluti ed altri pronti per essere accolti. Basta, Romulo e Caceres diranno addio alla capitale, ai tre giocatori, ...

Calciomercato Inter news/ Ag. Bale : 'Gareth nerazzurro? Spazzatura!' - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...