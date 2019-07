Traffico Roma del 02-07-2019 ore 16 | 30

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 2 LUGLIOORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI CODE PER LAVORI SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, DIREZIONE CENTRO CITTA’ LUNGHE CODE SU VIA DEL MURO TORTO A SCENDERE DA CORSO D’ITALIA A PIAZZA MARIA LUISA DI SAVOIAPER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI CON POSSIBILI CODE PER LAVORI TRA PRENESTINA E CASILINA AI PARIOLI, PER UN EVENTO A VILLA TAVERNA DALLE ORE 17.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE, LE VETTURE DELLE LINEE TRAM 3-19 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRANSITANO IN VIALE GIOACCHINO ROSSINI SENZA EFFETTUARE LE FERMATE RICORDIAMO I LAVORI SULLA COLLATINA, LA STRADA È CHIUSA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI, LAVORI IN CORSO ANCHE ALLA BUFALOTTA DOVE VIA RENATO FUCINI È CHIUSA TRA VIA DARIO ...

