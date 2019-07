Revoca concessione Autostrade | quanto deve pagare il governo?

Autostrade - Centinaio (Lega) : “No a Revoca della concessione ai Benetton senza alternativa” : A margine di un evento sull’agricoltura il ministro Gianmarco Centinaio si è detto contrario alla revoca totale delle concessioni autostradali per ‘Austrade per l’Italia’ “Non difendo nessuno, non difendo i Benetton, né tantomeno Toninelli, ma penso che quando si dice ‘no’ a qualcuno, voglio vedere l’alternativa, perchè andare a fare una revoca a scatola chiusa senza capire cosa succederà dopo non ...

La battaglia tra il Governo e i Benetton sulla Revoca della concessione ad Autostrade : La revoca unilaterale della concessione ad Autostrade “è legittima”. E non comporta neppure il pagamento del risarcimento previsto dalle clausole che sanzionano la chiusura anticipata del contratto. In quanto sarebbero “nulle”. A causa del “grave inadempimento” del concessionario dovuto al crollo repentino del ponte, quindi presumibilmente alla non congrua sua manutenzione. Sarebbero questi i punti cardine della Relazione della commissione ...

Autostrade - Toninelli : "Decisione su Revoca concessione nei prossimi giorni". Atlantia giù in borsa : Dopo l’attacco del ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio ad Atlantia, che controlla Autostrade per l’Italia, oggi il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parla di revoca della concessione: la decisione definitiva del Mit arriverà nei prossimi giorni. Atlantia, sindacati contro Di Maio: 'Parole senza senso. Basta danneggiare stabilità dell'azienda' "Basta danneggiare la ...

Autostrade - il ministero dei Trasporti : «Giusta la Revoca della concessione». M5S : niente penali. Ma i tecnici frenano : La Commissione tecnica del ministero dei Trasporti: il crollo del ponte Morandi configura un «grave impedimento». Di Maio: «Avanti come un treno». Ma il report: «Possibile che Aspi chieda il pagamento di rimborsi. E che le ottenga»

Per i tecnici del Ministero "grave inadempimento Autostrade - giusta Revoca concessione" : Il crollo del ponte ha comportato la mancata restituzione di un bene la cui custodia la concessione aveva affidato ad Autostrade per l’Italia, che era tenuta a restituirlo integro. Ci configura un grave inadempimento che consente la revoca unilaterale della concessione. È questa, a quanto apprende l’ANSA, la sintesi a cui è giunta la relazione della commissione del Mit sul Ponte Morandi.Il crollo - recita un passaggio ...

Autostrade : niente rincari estivi e Di Maio promette Revoca concessione ai Benetton : Fino al 15 settembre non ci saranno rincari sulle Autostrade. Questo è stato già stabilito ed è ormai certo. Ora, però, il vicepremier Luigi Di Maio torna a prendere di petto la questione della revoca della concessione alla famiglia Benetton, al momento a capo del gruppo che gestisce Autostrade per l'Italia. In seguito al disastro del Ponte Morandi, il Ministro si dice convinto che non è concepibile lasciare alla gestione della rete autostradale ...

La Lega scarica Di Maio sulla Revoca della concessione : "Il 14 agosto pensi ai familiari delle vittime" : Due ore dopo l’esplosione di quella dinamite che ha liberato Genova dal moncone del ponte Morandi e dai fantasmi del 14 agosto di un anno fa, Luigi Di Maio appare in diretta Facebook per rilanciare l’affondo contro Autostrade. Volto deciso, inquadratura in primissimo piano. Alle spalle uno skyline che ha chiuso con il passato e si proietta, con molte incognite, verso il futuro. Il capo politico dei 5 stelle è un fiume in ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Persone morte perché Benetton non hanno fatto manutenzione. Revocare concessione” : Il crollo del Ponte Morandi “è stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia. Quelle persone che sono morte sono morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione per questo Ponte. E quel qualcuno sono Autostrade per l’Italia della famiglia Benetton, inutile che si dica Atlantia per non capire di chi stiamo parlando. Sono la famiglia ...

La Revoca della concessione ad Atlantia costerebbe allo stato oltre 20 miliardi : Milano. La società Atlantia, stretta nel braccio di ferro tra Lega e M5s, continua a soffrire a Piazza Affari. Oggi perde circa il 3 per cento sulla scia delle notizie contrastanti che arrivano dal governo sul tema della concessione di Autostrade per l'Italia. La componente pentastellata ne chiede l

Atlantia ko - il M5s chiede la Revoca della concessione autostradale : Atlantia sotto pressione a Piazza Affari, dove i titoli della società fanno segnare la peggiore prestazione tra le blue chip. Le quotazioni risentono del dibattito interno...

Autostrade - M5s chiede la Revoca della concessione. Di Maio : “Per anni i gestori si sono solo arricchiti” : Il tema delle concessioni al centro del vertice di governo e con una linea chiara del Movimento 5 Stelle, che va all’attacco di Autostrade e annuncia che nella riunione a Palazzo Chigi con il ministro Danilo Toninelli, porterà, in accordo con Luigi Di Maio, la richiesta di revoca della concessione. Una scelta che arriva nel giorno della posa della prima pietra del nuovo ponte Morandi, ma anche in un momento assai delicato, visto che la ...

M5s chiede la Revoca della concessione ad Autostrade - Di Maio : “Chi ha sbagliato pagherà” : Il Movimento 5 Stelle annuncia che presenterà questa sera, durante il vertice di governo a Palazzo Chigi, la richiesta di revoca della concessione ad Autostrade. Una promessa che il M5s ha fatto dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova e che oggi è stata in qualche modo anticipata da Luigi Di Maio: "Chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro, pagherà!".Continua a leggere

Vertice di Governo - sul tavolo la Revoca della concessione di Autostrade : Il via libera definitivo, priorità del Carroccio, all'Autonomia differenziata delle Regioni Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna, piatto forte del Consiglio dei ministri in programma il 26 giugno. E la...

