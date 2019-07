Pedullà | la Fiorentina fa sul serio per Rog!

forzazzurri

(Di martedì 2 luglio 2019) Marko Rog piace molto alla. Montella ha dato l’ok Marko Rog, centrocampista di proprietà del Napoli, è in cima alla lista dei desideri della. A rivelare la notizia è Alfredo Pedulla attraverso il proprio blog. E nelle ultime ore c’è stato un ulteriore scatto per il croato in uscita da Napoli. Un’operazione che i viola vorrebbero chiudere indipendentemente dall’affare Veretout (che piace molto al Milan, la Roma c’è ma oggi è più defilata), al punto che i contatti sono andati spediti anche nelle ultime ore. Rog è seguito con interesse da qualche altro club italiano, è apprezzato all’estero, ma lainsisterà per regalare a Montella un profilo che l’allenatore ha completamente promosso. Quindi, indipendentemente dall’affare Veretotut-Napoli, sembra che Rog in viola sia più di una suggestione. Potrebbe interessarti: Ounas in gol con ...

