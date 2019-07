NBA – Pelicans | effetto Zion Williamson | i biglietti della Summer League costano più di

NBA – Anthony Davis parla da Lakers : “voglio vincere l’anello! Ai Pelicans stagione complicata. E sul set di Space Jam 2…” : Anthon Davis rilascia la prima intervista da nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: tanti gli argomenti trattati dal ‘Monociglio’ che ha spiazzato dalle ambizioni per la nuova stagione alle riprese di Space Jam 2 Un ‘matrimonio’ che doveva avvenire a febbraio, rimandato solo di qualche mese: Anthony Davis ai Los Angeles Lakers è stato il primo botto del mercato estivo dell’NBA. Il ‘Monociglio‘ più ...

Mercato NBA – Continua il rebuilding in casa Pelicans : arrivano JJ Redick e Derrick Favors : Continua la straordinaria opera di rebuilding in casa New Orleans Pelicans: dalla free agency arrivano JJ Redick e Derrick Favors Dopo aver preso atto del sicuro addio di Anthony Davis, in casa Pelicans le sensazioni non erano delle migliori. Ed invece New Orleans ha messo in piedi un rebuilding davvero niente male. Nella trade di Davis sono arrivati giovani interessanti come Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, oltre alla pick numero 4 ...

Il cestista italiano Nicolò Melli giocherà nei New Orleans Pelicans - in NBA : Il cestista Nicolò Melli dalla prossima stagione giocherà nei New Orleans Pelicans, in NBA, il più importante campionato di basket al mondo. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, giornalista esperto di mercato in NBA, Melli avrebbe raggiunto un accordo per un contratto biennale

Nicolò Melli vicinissimo alla NBA. Firmerà con i New Orleans Pelicans : Nicolò Melli, 28 anni giocatore di punta della nazionale azzurra di basket e del Fenerbahçe, è in procinto di trasferirsi in NBA per giocare con la maglia dei New Orleans Pelicans. La notizia è stata anticipata su Twitter da Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN e uno dei maggiori esperti del campionato cestistico americano, non nuovo a scoop del genere. Il nome di Melli, 28 anni, in passato era già stato avvicinato a diverse franchigie ...

Basket - Nicolò Melli vola in NBA! L’italiano lascerà il Fenerbahce e firmerà un contatto biennale ai New Orleans Pelicans! : Nicolò Melli giocherà la prossima stagione in NBA! La notizia arriva da una fonte assolutamente autorevole come l’editorialista di ESPN Adrian Wojnarowski, secondo il quale il 28enne azzurro firmerà un contratto biennale per legarsi ai New Orleans Pelicans. L’approdo nel campionato statunitense rappresenterà il perfetto coronamento di un percorso iniziato nel 2015 con la partenza da Milano, direzione Germania: con il Brose Bamberg, ...

Mercato NBA – Nicolò Melli sbarca negli USA : giocherà ai Pelicans con Zion Williamson : Melli vola in NBA: raggiunto l’accordo con i Pelicans per il cestista azzurro Splendido traguardo per Nicolò Melli: il cestista azzurro, dopo due anni in Turchia col Fenerbahce vola negli Stati Uniti d’America per calcare il prestigioso parquet dell’NBA. Melli raggiunge dunque Belinelli e Gallinari e, a 28 anni, giocherà nel campionato più prestigioso della palla a spicchi. Melli ha raggiunto l’accordo con i New ...

I verdetti dell’NBA Draft 2019. Prima scelta ai Pelicans : I verdetti dell’NBA Draft 2019. Prima scelta ai Pelicans La febbre dell’NBA è un fenomeno che non abbandona mai gli appassionati, nemmeno nella post season. Nel corso della nottata (dall’1.30 ora italiana fino alle 6 del mattino) si è tenuto infatti l’NBA Draft 2019, una tappa fondamentale per le sorti delle squadre nella prossima stagione. Un momento unico e decisivo nella carriera dei potenziali campioni del domani. ...

Draft NBA 2019 – Pelicans - il capolavoro del gm David Griffin : Zion Williamson - 4 scelte e lo spazio per un free agent top : Dopo la cessione di Anthony Davis i Pelicans sono ripartiti alla grande grazie al capolavoro di David Griffin: Zion Williamson, tanti giovani prospetti, 4 scelte al Draft e lo spazio salariale per un free agent top In generale i Draft si valutano con qualche anno di distanza, il tempo per verificare se le promesse, i margini di miglioramento e magari qualche ‘hidden gem’ hanno confermato o ribaltato i giudizi in merito alle ...

NBA Draft 2019 : tutto come previsto - Zion Williamson è la prima scelta assoluta dei New Orleans Pelicans : tutto come previsto. Il Draft NBA 2019, che si è svolto nello splendido scenario del Barclays Center di Brooklyn, New York, non ha regalato grosse sorprese e, come ampiamente immaginato, è stata l’ala di Duke, Zion Williamson, la prima scelta assoluta dei New Orleans Pelicans. La franchigia della Louisiana, che in settimana aveva spedito la sua ex-star Anthony Davis alla corte di King James ai Los Angeles Lakers, quindi, inizia una nuova ...

Draft NBA – Gli Hawks provano a fare trade up : offerte a Knicks e Pelicans : Gli Atlanta Hawks provano a fare trade up e trasformare le loro due scelte in top 10 in una più alta: pronte due offerte a Knicks e Pelicans Nella notte italiana avrà finalmente luogo il Draft NBA, la cerimonia nella quale le franchigie NBA acquisiranno uno o più prospetti sui quali costruire il proprio futuro. Non è raro assistere a trade dell’ultimo minuto, esercitabili nei momenti precedenti o anche durante lo stesso Draft. Gli Atlanta ...

NBA – Pelicans scatenati : trade up per la 2° pick di RJ Barrett e duello con i Celtics per Bradley Beal : New Orleans Pelicans scatenati sul mercato: si cerca di fare trade up per ottenere la pick numero 2 dai Grizzlies. Bradley Beal resta un obiettivo ma c’è la concorrenza dei Celtics Nella notte italiana inizierà una nuova era a New Orleans. Dopo l’addio di Anthony Davis, trasferitosi ai Lakers, i Pelicans potranno scegliere con la first pick del Draft NBA Zion Williamson, accreditato dagli addetti ai lavori come possibile nuovo ...

Draft NBA 2019 – Zion Williams parla già da Pelicans : “potrei piangere dopo la scelta. Ball e Ingram? Ecco cosa penso di loro” : Zion Williamson pronto all’avventura nei New Orleans Pelicans: la probabile prima scelta al prossimo Draft non vede l’ora di unirsi a Lonzo Ball e Brandon Ingram Nella tarda notte italiana avrà luogo il Draft NBA, il primo step per programmare la nuova stagione delle franchigie della massima lega americana di pallacanestro. Ultimati i workout, decise le strategie, le squadre sono pronte a seleZionare i talenti sui quali ...

NBA – Anthony Davis ai Los Angeles Lakers : 6 asset nella trade che ha convinto i Pelicans : Anthony Davis è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers: accordo trovato nella notte con i Pelicans in cambio di 3 giocatori e 3 scelte future al Draft Clamorosa ‘Wojbomb’ nella notte italiana. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha allietato il sabato sera dei tifosi dei Lakers: Anthony Davis è ufficialmente un nuovo giocatore giallo-viola. Incredibile trade materializzatasi nelle ultime ore, come un fulmine a ciel ...

NBA – Nuova offerta Lakers per Anthony Davis : sacrificata la pick n°4 - ma i Pelicans vogliono Kuzma : I Los Angeles Lakers tornano alla carica per Anthony Davis: la franchigia giallo-viola pronta a sacrificare la pick numero 4, ma i Pelicans vogliono anche Kuzma nel pacchetto La stagione 2018-2019 si avvia verso il termine e le franchigie NBA sono pronte a studiare le mosse di mercato più efficenti per migliorare i propri roster. I Los Angeles Lakers, dallo scorso febbraio, hanno un pallino fisso in mente: prendere Anthony Davis. Secondo ...