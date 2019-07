LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 | 6-4 6-3 4-6 2-0 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | Fabio viene

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2 – 1, Game in sicurezza perche senza troppi patemi accorcia 2 – 0! Nessun problema con l’ennesimo lungolinea vincente e game a zero. 30 – 0 Sembra essere nel mood giusto il ligure adesso. BREAK! 1 a 0! Risposta aggressiva e vincente sulla seconda morbida dell’americano eparte bene. 15-40 Annullata la prima in modo perfetto e accorto. 0-40 Errore col rovescio dopo uno scambio durissimo e siamo a 3 palle break! 0-30 Diritto lungolinea pauroso diche si porta subito avanti! FORZA! 0-15 Come al Roland Garros 2017, siamo al quinto set. Parte con un doppio fallo anche, ma meno pesante di quello precedente del ligure. 5-7, 6-4 6-3 4-6: Doppio fallo molto pesante diche consegna un set comandato per larghi tratti, si va al quinto! 30-40 C’è un set point! 15-30 ...

