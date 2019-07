LIVE Cecchinato-De Minaur 0-6 | 4-5 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | l’azzurro serve per

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 Sulla seconda non riesce a difendersi, 2-0 per Denel computo dei set. 30-40 L’azzurro annulla la prima. 15-40 Due palle set per l’australiano sul servizio di. 15-30 Attenzione, Dea due punti dal set. 0-15 Departe come sempre meglio e cerca di mettere pressione sul siciliano. 4-5 Alla fine Demantiene la battuta,per restare aggrappato al set. 30-30 Continua a lottare su ogni puntoche sembra essere rigenerato dopo la batosta del primo set. 4-4 Due punti in fila di carattere di, sempre parità nel secondo set. 30-30 Game tiratissimo e quanto mai importante per l’economia dell’incontro. 15-15 Decontinua a vincere i punti di apertura dei game, ma stavoltanon si lascia abbattere. 3-4 Dedeve ...

