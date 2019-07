Fibromialgia | per la prima volta trovata un’associazione con i batteri intestinali

Assegno di invalidità per Fibromialgia : requisiti - importo e come averla : Assegno di invalidità per fibromialgia: requisiti, importo e come averla I soggetti affetti da fibromialgia, nota anche come sindrome fibromialgica, possono percepire l’Assegno di invalidità? La risposta, al momento, è negativa. Non esistono infatti percentuali di invalidità associate a questa patologia, ma le cose dovrebbero cambiare a breve. Merito di un disegno di legge presentato dai senatori Boldrini e Parrini, finalizzato al ...